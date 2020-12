4 jaar cel voor alcoholist Bernard V. na doodslaan drinkmaatje

Het VU Medisch Centrum (VUmc) in Amsterdam. Beeld anp

De rechtbank vindt doodslag bewezen en spreekt van een ‘afschuwelijk’ misdrijf dat Van den Bos fataal werd en diens nabestaanden groot leed heeft aangedaan.

Stomdronken

Van den Bos was die nacht bewusteloos aangetroffen in een plas bloed op de vierde verdieping van de opvanghuis. Op camerabeelden was te zien dat Bernard V. hem ‘nagenoeg levenloos’ aan zijn linkerarm uit een kamer van een medebewoner de gang op had gesleept.

Van den Bos overleed in het VU-ziekenhuis.

Bernard V., in het opvanghuis Ben genoemd, zei de rechtbank dat hij zich niets kon herinneren van het voorval omdat hij stomdronken was. Hij betuigde diepe spijt en bood de nabestaanden zijn excuses aan.

Heibel

De medebewoner in wiens kamer de vechtpartij was, vertelde hoe ‘Ben heibel kreeg’ met Jan, hem ‘in de opoestoel kwakte’ en hem tot bloedens toe tegen zijn hoofd en bovenlijf was blijven slaan en schoppen, hem een knietje in zijn ribben gaf en wel anderhalve minuut of langer ‘bleef maaien’ tot zijn hele kamer onder het bloed zat en het slachtoffer niet meer bewoog.

Zijn verhaal klopte met Van den Bos’ letsel, de sporen en de camerabeelden.

Behandelen

Bernard V. moet zich in klinieken laten behandelen aan zijn verslaving en zijn stoornissen.