4 huizen in Nieuw-West tijdelijk onbewoonbaar na brand door elektrische step: ‘Zo’n brand krijg je niet zomaar uit’

In de gang op de tiende verdieping waar maandagnacht brand uitbrak, hangt een penetrante brandlucht. De stroom is uitgevallen, de tussendeuren zijn zwartgeblakerd en er liggen grote plassen water op de grond. De lampen aan de muur zijn weggesmolten. “Dat laat wel zien hoe heet het hier vannacht was,” zegt huismeester Wim Dekker.

De brand werd veroorzaakt door een elektrisch stepje, dat binnen tegen de voordeur stond op te laden. “Veel mensen bestellen zo’n step via AliExpress ofzo,” zegt een coördinator van Salvage, een stichting die eerste hulp verleent aan gedupeerden bij schade door brand. “Die steps zijn van inferieure kwaliteit. En als zo’n ding eenmaal vlam vat, krijg je het niet meer zomaar uit.”

Doordat de step naast de meterkast stond, kon het vuur zich razendsnel door de woning verspreiden. Vier van de vijf mensen die in de woning aanwezig waren waar de brand begon, moesten door de brandweer met een ladder van het balkon worden gered. Onder hen waren twee kinderen, zegt een woordvoerder van de brandweer. Er raakte niemand gewond. Wel is er een kat overleden, meldt de brandweer dinsdagochtend.

Elektrische fiets

Een buurman (“Noem me maar Piqué, zoals de voetballer”) woont in dezelfde gang, iets verderop. Hij werd ’s nachts wakker van de brandweer en hoorde de kinderen gillen, zegt hij. Door zijn raam zag hij hoe het gezin via het balkon werd gered. Zelf heeft hij geen schade, maar hij is wel flink geschrokken. “Ik heb zelf ook een elektrische fiets in de gang staan. Heel eng.”

Voor vier woningen geldt dat de huishoudens ‘voorlopig niet naar huis kunnen’, aldus een woordvoerder van de brandweer. De bewoners zijn tijdelijk opgevangen in een hotel, vertelt de coördinator van stichting Salvage.

De sfeer in het Parkrandgebouw, een groot complex in Nieuw-West, voelt dinsdagochtend als ‘een stilte na de storm’, aldus huismeester Wim Dekker. Het gebouw is zo groot dat veel bewoners niet eens hebben meegekregen dat er ’s nachts op de tiende verdieping een heftige brand heeft gewoed.

Dekker wordt ondertussen overspoeld met telefoontjes. Een bewoner belt vanaf haar vakantieadres. “Nee mevrouw, uw woning heeft geen schade,” stelt hij haar gerust.

Evacuatie

De brandweer had ongeveer een half uur nodig om het vuur te blussen. Omdat onduidelijk was in hoeveel woningen de brand woedde, werd dinsdagochtend direct opgeschaald naar grote brand. Volgens meerdere bewoners was er ‘de hele nacht’ brandweer aanwezig in het gebouw.

Zo’n twintig tot dertig mensen werden uit omliggende appartementen geëvacueerd. Een deel van hen kon meteen terugkeren toen het vuur uit was, anderen moeten nog wachten tot de schade is geïnventariseerd. Volgens de huismeester en de medewerker van Salvage hadden niet alle getroffenen een inboedelverzekering.