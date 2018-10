4 Amsterdamse D66'ers die Pechtold kunnen opvolgen

D66'ers in Amsterdam en omstreken denken logischerwijs meteen aan Kamerlid Jan Paternotte (34), die zijn partij hier in 2014 via een historische overwinning de grootste maakte en de hegemonie van de PvdA in Amsterdam doorbrak.



Toen hij in 2017 de overstap maakte naar Den Haag werd hij meteen op het schild gehesen als de kroonprins van de partij. Maar inmiddels heeft hij geduchte concurrentie van generatiegenoten als Rob Jetten en Sjoerd Sjoerdsma, die minstens zo goed gebekt zijn.



Paternotte woont in tegenwoordig in Leiden, maar zou voor de hoofdstad een goede ambassadeur kunnen zijn in een coalitie die door plattelandspolitici wordt gedomineerd.