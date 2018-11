3D-zebrapad moet hardrijders Witte de Withstraat stoppen

Dankzij extra lijnen en een donkere laag lijkt het alsof het 3D-zebrapad boven de grond zweeft, waardoor weggebruikers denken dat ze móeten afremmen om er niet vol op te botsen.



Het idee is ontstaan via de Stem van West, de site waar burgers creatieve ideeën voor hun stadsdeel in kunnen dienen. Bert Wouters, die al jaren als beeldend kunstenaar in de Witte de Withstraat werkt, zag het 3D-zebrapad in IJsland.



Het is wat hem betreft de perfecte manier om de hardrijders in zijn straat aan te pakken. "Er wordt hier zo hard gereden, het is levensgevaarlijk. Ik deed pasgeleden mijn deur open en werd bijna geschept door scooters die aan het racen waren op het fietspad en de stoep," zegt Wouters.



Twijfels

Het zwevende zebrapad komt eerst als test op het fietspad, ter hoogte van de Van Kinsbergenstraat. Wouters heeft alle vertrouwen dat het gaat werken. "Normale zebrapaden zie je pas als je er al bijna oprijdt. Het 3D-zebrapad zie je van meters afstand."



Als het zebrapad op het fietspad het gewenste effect heeft, zal er misschien ook een op de autobaan komen.



Veilig Verkeer Nederland heeft twijfels bij het 3D-zebrapad. "Mensen kunnen ervan schrikken en plots op de rem trappen, waardoor anderen achterop botsen," zegt woordvoerder Rob Stomphorst.



Bovendien zal het effect volgens hem van korte duur zijn. "Als mensen het doorhebben gaan ze weer hun oude gedrag vertonen, en dus evenmin opletten zoals bij een normaal zebrapad."



Hekken

Stadsdeel West probeert al langere tijd iets te doen aan hardrijders in de Witte de Withstraat. Zo werd de maximum snelheid verlaagd, kwamen er drempels en roodwitte hekjes. Of het allemaal zin heeft, wordt nu onderzocht met snelheidsmeters. Dan komen er mogelijk ook hekken in het zuidelijke stuk van de straat



Voor Wouters is het al duidelijk: de hekken werken niet. "Het is een soort topsport geworden om er tussendoor te slalommen."