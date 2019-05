39 meldingen van incidenten op studentencampussen

Bijna de helft van de meldingen kwam van de Spinozacampus in Zuidoost. Daarnaast deden ook studenten op de NDSM-werf veel meldingen. In de afgelopen maanden vonden daar meerdere aanrandingen plaats van vrouwelijke studenten. Inmiddels is daar voor één aanranding iemand aangehouden.



Zowel op de NDSM-werf als op de Spinozacampus was veel straatverlichting kapot erkende de gemeente. Als maatregel wordt op de NDSM-werf flexibel cameratoezicht geplaatst om een veiligere situatie te creëren, op de Spinozacampus is dit niet aan de orde.



"Dat studenten zulke onveilige situaties ervaren op de plek waar ze wonen is onacceptabel, maar er wordt al jarenlang weinig aan gedaan. De gemeente, woningcorporaties en de politie moeten nu echt snel met structurele oplossingen over de brug komen," aldus ASVA-voorzitter Alba van Vliet.



Meldpunt

Het meldpunt werd begin maart geopend naar aanleiding van berichten over de Spinozacampus. Deze campus ligt net als veel andere campussen aan de rand van de stad. "Studenten worden nu ingezet als pioniers in gebieden die nog aan het ontwikkelen zijn, denk bijvoorbeeld aan de NDSM-werf of de Spinozacampus," aldus van Vliet. "Daar is 's avonds bijna niemand op straat en dat zorgt voor onveilige situaties. Bij de ontwikkeling van studentenhuisvesting zal er meer aandacht moeten komen voor dit probleem."