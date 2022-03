39-jarige man opgepakt na vondst dode man (62) Spaarndammerbuurt

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer werd op 9 maart gevonden in zijn woning in de Houtrijkstraat. Hij was op dat moment al langere tijd overleden. Na onderzoek werd duidelijk dat hij door geweld om het leven is gekomen.

Volgens de politie kreeg het onderzoeksteam een verdachte in het vizier en is deze op heterdaad aangehouden. De 39-jarige man zou mogelijk ook betrokken zijn bij een zedendelict. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit de komende veertien dagen vast.

Het onderzoek naar de dood van de 62-jarige man en het zedendelict is nog in volle gang. Verdere details worden daarom niet bekendgemaakt.

Update houtrijkstraat Verdachte aangehouden - Een arrestatieteam heeft donderdag in Amsterdam-Noord een 39-jarige verdachte aangehouden die vermoe... https://t.co/LHuwPoEqhi #Amsterdam — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) 25 maart 2022