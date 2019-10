380 actievoerders afgevoerd, Blauwbrug weer open voor verkeer

Klimaatactivisten protesteerden zaterdag opnieuw in Amsterdam. Extinction Rebellion blokkeerde vroeg in de ochtend onder meer de Blauwbrug. Na 130 aanhoudingen en 250 ‘bestuurlijke verplaatsingen’ door de politie, is de brug weer open voor verkeer. Lees hier hoe het protest verliep.

Eerdere acties Afgelopen maandag voerden zeker 900 activisten actie door de Stadhouderskade te blokkeren. Hierbij heeft de politie negentig mensen gearresteerd van wie twintig een boete kregen. Dinsdag vervolgde de klimaatactiegroep het protest, onder andere bij het gebouw van ABN Amro op de Zuidas en bij energieleverancier Vattenfall in Zuidoost. De politie hield bij ABN Amro 49 demonstranten aan. De gemeente laat weten dat demonstreren is toegestaan, wegen blokkeren niet. Dit betekent dat als er kort wordt stil gestaan, de activisten wordt medegedeeld dat het niet is toegestaan. “Wordt er geen gehoor aan gegeven, dan treedt de politie op.”