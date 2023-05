38.000 euro voor een bloemenzee, maar op het Hugo de Grootplein is geen bloem te bekennen

Met een bijdrage van 38.000 euro uit een buurtbudget zou op de rotonde van het Hugo de Grootplein een bloemenzee verrijzen. Het is een grasveld-plus geworden.

De bolling van aarde is er, en ook het nodige groen. Pollen, plukjes grasachtigen, maar ook veel moedige sprietjes. Als je achteloos voorbij fiets, ligt het plantsoen midden in het Hugo de Grootplein er aardig groen bij. Gezellig ook, met die tram er dwars doorheen. Het wordt een ander verhaal als je weet dat hier 38.000 euro ligt, opgehoest uit het buurtbudget van stadsdeel West.

Wat is hier gebeurd? In 2019 mochten bewoners van het stadsdeel 300.000 euro over hun favoriete plannen verdelen, onder de noemer West Begroot. Een bloemenpark op de rotonde Hugo de Grootplein kreeg 6736 stemmen en in februari 2020 kreeg het project 38.000 euro toebedeeld.

“Bloemenperk?” zegt Robin Pascoe (63). “Geen bloem te bekennen.”

‘Het is niks’

Pascoe woont al dertig jaar in deze buurt en stemde destijds op dit buurtproject. Sindsdien wacht ze elk jaar tot een bloemenzee op het plein verrijst, elk jaar weer tevergeefs.

Pascoe: “Het is nu voorjaar. Nederland staat vol met bloemen, het is prachtig overal. En wij hebben dit.”

Hoe het plein eruit had kunnen zien, of moeten zien, is nog wel te herkennen. Diverse stroken met bloemen zijn geplant, in banen naast elkaar. Hier toont zich het maatwerk van een tuinarchitect. Alleen, die bloemen zijn geen bloemen geworden.

Pascoe: “Het is gewoon gras. Het is niks.”

Op de site van het stadsdeel over West Begroot in 2020 staat nog wel zo enthousiast dat het Hugo de Grootplein met de nieuwe beplanting weer een schitterende entree van de buurt wordt, waar bewoners trots op kunnen zijn. Een visitekaartje.

Schitterend plantsoen

Er waren vergunningen nodig en afspraken over beheer, omdat het een druk verkeersplein is. Quote: ‘Maar dat is allemaal gelukt en de rotonde ziet er weer prachtig uit!’ Daaronder twee foto's. Op de linker het Hugo de Grootplein – met gras. De rechter is een schitterend plantsoen met bloemenpracht. Het lijken wel before- en afterfoto's.

Pascoe: “Die rechter is hier niet gemaakt. Ik weet niet waar dat is. Ik vraag me wel af wat er met die 38.000 euro is gedaan.”

Stadsdeel West: het hoogste haalbare Een woordvoerder van stadsdeel West: ‘In het najaar van 2020 is navolging gegeven aan het plan dat ingediend werd via West Begroot om het Hugo de Grootplein op te fleuren met planten en bloemen. Dat is in najaar 2020 aangelegd en in 2021 tot bloei gekomen. Zo gaat dat ook sindsdien elke jaar.’ ‘Op dit moment staan de planten nog niet in de bloei, maar de verwachting is dat we dat binnen enkele weken te zien krijgen. Maar het is niet het meest ideale plaatje en het lijkt voor op deze plek het meest haalbare.’ ‘De foto op de website is gebruikt om een beeld te schetsen van hoe het eruit zou kunnen gaan zien. Als straks de planten op het Hugo de Grootplein weer volop tot bloei en wasdom komen zal daar een foto van gemaakt worden en de oude foto op de website vervangen worden.’