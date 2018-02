36 maanden cel voor seks met minderjarige

Ook is hij het meisje verplicht een schadevergoeding te betalen van 2600 euro. De man is voor verkrachting vrijgesproken omdat niet bewezen kon worden dat er sprake was van dwang.



Door de brievenbus

Het meisje en de verdachte hadden seks terwijl een andere man toekeek. Deze toeschouwer maakte foto's van de seksuele handelingen. Vervolgens bedreigde hij het meisje deze foto's op internet te verspreiden en bij haar familie door de brievenbus te gooien. Voor deze bedreiging is de man al eerder veroordeeld.



Het meisje had, in 2013 en 2014, ook nog seks met drie andere mannen. Zo zou zij door de mannen zijn opgehaald om naar een homo-ontmoetingsplek te gaan in Amsterdam om vervolgens met hen seks te hebben. Een van hen legde hierover een verklaring af, die als bewijs gold om de 26-jarige man aan te houden.



Telefoongesprekken

De politie luisterde ook hiervoor telefoongespreken af. Zo zou de verdachte tegen een andere betrokken man hebben gezegd: 'We moeten afspreken, Omdat zij... dittes.. dat we haar verkracht hebben. Laten we ontmoeten want we zijn allemaal de lul.'