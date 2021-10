35-jarige man krijgt gebiedsverbod voor Amsterdamse politiebureaus

Beeld ANP

In de filmpjes, die op het YouTubekanaal van de man te zien zouden zijn, zijn de politieagenten herkenbaar in beeld en worden hun namen genoemd. De maker, een 35-jarige man, verwijt de agenten in verschillende video’s corrupt te zijn, en maakt ze ‘voor van alles en nog wat’ uit, aldus het Openbaar Ministerie. Naar eigen zeggen doet de man dat om ‘misstanden bij de politie aan te kaarten’. Meerdere agenten hebben aangifte gedaan en hebben aangegeven zeer geraakt te zijn door de teksten van de man.

Elf feiten

In totaal stond de man voor elf feiten voor de politierechter: onder andere belediging, vernieling, wederspannigheid, smaad en het overtreden van een gedragsaanwijzing. “Filmen mag in de openbare ruimte,” zei de officier van justitie tijdens de zitting. “Maar er zijn grenzen tot waar het mag. Die grenzen is verdachte echt gepasseerd, door agenten lastig te vallen als ze hun werk uitoefenen.”

Naast een gebiedsverbod voor alle Amsterdamse politiebureaus krijgt de man ook een taakstraf van 60 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Ook besliste de rechter dat de man de twee telefoons waarop de filmpjes zijn gemaakt moet inleveren en de video’s van zijn YouTube-account moet verwijderen. Dat is conform de eis van de officier.