340 kilo zwaar vuurwerk gevonden in garagebox Osdorp, Amsterdammer (19) opgepakt

Beeld Joris van Gennip

De politie heeft de verdachte op heterdaad betrapt bij de verkoop van vuurwerk. Daarbij is de 19-jarige man direct aangehouden. Tegelijkertijd is gezocht naar de mogelijk opslagplaats van het vuurwerk. In een garagebox aan de Osdorper Ban trof de politie een grote hoeveelheid vuurwerk aan.

Er werd 340 kilo aan shells, cobra’s en nitraten gevonden. Al dat vuurwerk valt onder de categorie F4, dat is vuurwerk dat veel gevaar oplevert en illegaal is om te verkopen of te bezitten. De politie noemt ook dat dergelijk vuurwerk gebruikt wordt bij zelfgemaakte explosieven.

De recherche onderzoekt momenteel of het vuurwerk ook bestemt was voor het maken van explosieven. Het vuurwerk is door de politie in beslag genomen en zal worden vernietigd.

In de garagebox vond de politie ook een verdacht voorwerp, en vreest voor een zelf gefabriceerd explosief. De explosieve opruimingsdienst kwam ter plaatse al snel tot de conclusie dat het voorwerp geen gevaar vormde voor de omgeving.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: