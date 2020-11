32 procent minder besmettingen, afname in alle stadsdelen

Beeld ANP

Wel daalde het aantal afgenomen tests ook, met 22 procent. In Amsterdam werden in de week van 2 tot en met 8 november 13.746 tests afgenomen, vergeleken met 17.122 een week ervoor.

Of dat betekent dat het aantal besmette personen daadwerkelijk is afgenomen of dat men minder bereid is om zich te laten testen, is volgens een woordvoerder van de GGD niet precies te zeggen. “We zien dat alle signalen die we meten, hetzelfde zeggen. Het aantal positieve tests, het aantal ziekenhuisopnames en de hoeveelheid virus die wordt gemeten in rioolwater, zijn allemaal afgenomen. We denken dus dat er wel een echte daling is.”

Over de daling van het aantal afgenomen tests zegt de GGD dat het kan komen doordat er minder mensen klachten hebben, maar ook dat de bereidheid om te testen af kan zijn genomen. “Een negatieve test levert tijdens een lockdown minder op. Maar het is lastig te zeggen waardoor dit exact dit komt.”

Alle stadsdelen

In alle stadsdelen en regiogemeentes is het aantal nieuwe besmettingen gedaald, evenals het aantal afgenomen tests. Nieuw-West blijft het meest getroffen stadsdeel met 533 nieuwe besmettingen tussen 2 en 8 november. Wel kende het stadsdeel de grootste relatieve daling.

Ondanks de daling blijft het risiconiveau volgens de GGD ‘ernstig’ tot ‘zeer ernstig’. Hoofd infectieziekten Yvonne van Duijnhoven van de GGD Amsterdam zei zondag nog dat er een lange weg te gaan is tot het niveau ‘waakzaam’. Daarvoor moet Amsterdam terug naar minder dan 50 besmettingen per 100.000 inwoners. Dat getal zat vorige week op 268.

Ook vorige week was er een flinke daling vergeleken met een week ervoor, toen ging het om 30 procent minder nieuwe besmettingen. De cijfers daalden toen van 4909 nieuwe besmettingen naar 3451.