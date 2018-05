32-jarige man overleden na val uit kraanhotel NDSM-werf

Het dodelijk slachtoffer is een 32-jarige man van buiten Amsterdam, meldde de politie zondagmiddag. Het gaat niet om een toerist, voegt de woordvoerder er aan toe. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.



Het hotel telt drie luxe suites en een panoramalounge voor evenementen. Op de eerste verdieping van het hotel, op ongeveer 10 meter hoogte, was een feest aan de gang van evenementenorganisatoren Crossing Wires en Mood.



"Ik was zelf al naar huis toen het gebeurde," vertelt Frederique Van Waning van Crossing Wires. "Het feest zou eigenlijk doorgaan tot in de ochtend, maar werd afgebroken rond 03.00 uur, toen het gebeurde. De aanwezigen zijn toen nog tot 08.00 uur in de ochtend gebleven voor het politieonderzoek. Daarna mochten ze naar huis."



Onderzoek

De man was aanwezig op een feest, maar de politie kon zondag nog niet zeggen in welke hoedanigheid hij daar was.



Ondanks de kleinschalige opzet van het feest - Van Waning gokt dat er zo'n zestig mensen aanwezig waren en nog minder ten tijde van de val - is het slachtoffer niet bij haar bekend. "Niemand die ik heb gesproken kende hem."



Volgens AT5 was er vlak voor de valpartij een ruzie gaande, maar dit kunnen Van Waning noch de politie bevestigen. Van Waning: "De recherche is een groot onderzoek gestart en kijkt of er sprake is van opzet of een ongeluk, meer weten wij ook nog niet."



Edwin Kornmann Rudi, de eigenaar van het Faralda Crane Hotel, benadrukt dat het hotel aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet. "De railingen zijn hoger dan wettelijk verplicht is. Daar klim je niet zomaar overheen." Er zijn bepaalde gedeelten waar gasten niet mogen komen. Die zijn volgens de eigenaar duidelijk aangegeven met waarschuwingsborden.