32-jarige automobilist na aanhouding direct de cel in

Hij vervoerde twee passagiers, terwijl er maar plek was voor één, langs een snelheidscontrole. Vervolgens ging hij er op sluwe wijze vandoor, door op 'een rustige manier' het Westerpark in te rijden, zo meldt de politie.



Het lukte de politie uiteindelijk toch om hem aan te houden. Uit een blaastest bleek al gauw dat de man had gedronken. Een bloedtest moet uitwijzen of hij ook onder invloed was van drugs.



Geen onbekende

Bij de controle van zijn gegevens bleek dat de man geen onbekende was van de politie. Hij was nog een boete van 1600 euro schuldig en had een rijontzegging van 13 maanden.



Daar bovenop had hij nog een gevangenisstraf van 13 dagen open staan. Hij had al twee keer eerder gereden onder invloed van alcohol terwijl zijn rijbewijs was ingevorderd.



De man was van dit alles niet op de hoogte, omdat hij de rechtszitting niet had bijgewoond. Hij heeft nog 14 dagen om hier tegen in beroep te gaan en zal dit vanuit zijn cel moeten regelen, aangezien de 13 dagen gevangenisstraf direct zijn ingegaan.