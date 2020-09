31-jarige vrouw overleden bij aanrijding met vrachtwagen in West

Beeld Het Parool

Het dodelijke ongeval vond iets na negenen plaats op de kruising van de Willem de Zwijgerlaan en de Jan van Galenstraat. De omgeving werd na het ongeluk ruim afgezet met rood-wit politielint. Het team Verkeersongevallen Analyse was ter plaatse voor onderzoek, de plek van het ongeval werd afgeschermd met hekken en een tent.

Het slachtoffer is een 31-jarige vrouw, die ondanks reanimatiepogingen ter plekke aan haar verwondingen is overleden. Over wat er exact is gebeurd, kan de politie nog niets zeggen.

De bestuurder van de vrachtwagen is, zoals gebruikelijk bij ernstige verkeersongevallen, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

Dode hoek

Volgens een medewerker van koffiezaak Bendito Café, op de hoek van het kruispunt, stond het stoplicht voor de vrachtwagen en de fietsers op groen. “Vanuit zijn dode hoek zag de vrachtwagenchauffeur de fietsende vrouw niet.” Omstanders hebben de vrouw nog proberen te reanimeren, aldus de medewerker.

De barista van de Bagels & ­Beans zag het ongeluk niet zelf gebeuren, maar zodra ze zag dat er iets aan de hand was, heeft ze de politie gebeld en is ze naar de plek toegelopen. “Het was heel heftig om te zien,” vertelt ze nog enigszins beduusd.

‘Gevaarlijk kruispunt’

Een bewoner van het huis tweehoog op de hoek, boven de Bagels & Beans, zag vanuit zijn woning dat een man in een wit overhemd de vrouw vlak na het ongeluk probeerde te reanimeren. “Dat mocht helaas niet baten.”

Volgens hem gebeuren hier vaker ongelukken. “Het is een enorm gevaarlijk kruispunt. Als hier het stoplicht op oranje staat, moet je écht stoppen.”