31-jarige man krijgt 5 jaar en tbs voor verkrachting in Noord

Beeld ANP XTRA

Samen met een 32-jarige man heeft de Amsterdammer vorig jaar in de nacht van 17 op 18 maart het slachtoffer in zijn huis vastgehouden. Allebei de mannen hebben de vrouw op een gewelddadige manier seksueel misbruikt. Volgens het slachtoffer is ook haar bankpas gestolen, maar dat kon niet worden bewezen, oordeelde de rechter.

De seksuele handelingen, die ongeveer vijf uur duurden, vonden plaats op de slaapkamer van de verdachte. De vrouw huilde en wilde weg. Toen ze uiteindelijk toestemming kreeg om een sigaret te roken in de tuin vluchtte ze naar de bushalte. Een poging van de 31-jarige dader haar uit die bus te krijgen mislukte.

Dwang

In de rechtbank van Amsterdam gaf de 31-jarige toe dat er seksuele gemeenschap is geweest tussen hem en het slachtoffer, maar niets gebeurde onder dwang. Zijn raadsman wilde dat de verklaringen van de vrouw onbetrouwbaar worden verklaard, omdat zij op de betreffende nacht onder invloed van alcohol was.

De rechtbank oordeelde echter anders. Mede doordat de details van de van de vrouw overeenkwamen met andere bewijsmaterialen uit het dossier, zoals de verklaring van de buschauffeur.

Ook stond de dader terecht voor het in bezit hebben van drugs en voor het ernstig mishandelen van een vrouw. De rechtbank achtte bewezen dat hij begin dit jaar, op 19 januari, een vrouw veelvuldig in het gezicht heeft gestompt, geslagen en aan haar haren door zijn woning heeft getrokken.

Rapportage

Volgens een rapportage, opgesteld door een psychiater en psycholoog, blijkt dat de 31-jarige een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft ‘sterk gericht op zijn eigen behoeftebevrediging en daarbij weinig empathie voor anderen heeft’.

Ook weegt de rechtbank mee in haar oordeel dat de verdachte een omvangrijk strafblad heeft met een zedendelict: in 2014 werd hij ook al veroordeeld voor verkrachting.

De 31-jarige man moet daarbij 11.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer dat hij ernstig mishandelde. Samen met zijn 32-jarige vriend, die 36 maanden gevangenisstraf kreeg voor de brute daad in Amsterdam-Noord, moet hij 15.000 euro aan het slachtoffer betalen.