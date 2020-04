31 bewoners zorginstelling Flevohuis overleden aan corona

Beeld ANP XTRA

Dat bevestigt een woordvoerder van ZGAO nadat een interne brief van de instelling aan het eigen personeel was uitgelekt naar AT5. In het Flevohuis, naast het Flevopark in Oost, wonen mensen met dementie zelfstandig onder een dak. Ze krijgen verzorging en begeleiding van een team van zorgprofessionals.

Op een andere locatie van ZGAO, de Open Hof, is 1 bewoner aan corona overleden. De Open Hof is een verpleeghuis met 24-uurs zorg in de Watergraafsmeer.

Er zijn ook 48 medewerkers van ZGAO besmet met het virus. Eén van hen ligt op de intensive care, twee anderen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Vanwege het grote aantal zieke medewerkers heeft de zorggroep hulp van het OLVG, Defensie, het Rode Kruis en oud-zorgmedewerkers ingeschakeld. De woordvoerder van ZGAO wilde dinsdag verder geen commentaar geven op het nieuws.

Beth Shalom

Ook andere zorginstellingen in Amsterdam zijn hard getroffen door Covid-19. Eerder deze maand maakte zorgcentrum Beth Shalom in Amsterdam-Buitenveldert bekend dat het virus daar al 22 slachtoffers heeft gemaakt.