3000 banen op de tocht op Schiphol: ‘Het is D-Day’

Bagage wordt in een toestel geladen op Schiphol. Beeld ANP

De afhandelaars willen snel 25,5 miljoen euro extra steun. Om te overleven is er nog voor Pasen een ministeriële toezegging voor financiële steun nodig. “Wij doen er alles aan om ontslagen te voorkomen,” zegt Michel van der Stolpe van Swissport, namens de groep. “Er moet nu iets gebeuren. Anders kan de grondafhandelsector kopje onder gaan.”

“In onze branche wordt gewerkt met lage marges. Als er niet voor 20 april aanvullende oplossingen zijn, dan zijn faillissementen een realistische dreiging voor onze bedrijven. Met desastreuze gevolgen voor de luchtvaart, medewerkers en de heropstart van de Nederlandse economie.”

Ontslag

Zonder aanvullende regeling verwachten de bedrijven een stapsgewijs ontslag van minimaal 3000 van de circa 4500 werknemers. “Dat is een maatregel die we ten koste van alles willen voorkomen. Zeker omdat onze collega’s onmisbaar zijn om vitale processen soepel te laten verlopen. Straks moeten we ook weer een essentiële bijdrage leveren aan een snelle herstart van de luchtvaartsector.”

De bedrijven (Swissport, Menzies, WFS, Dnata en Aviapartner) laden en lossen voor verschillende luchtvaartmaatschappijen vliegtuigen, zorgen dat passagiers boarden, bemannen vaak de incheckbalies en dat koffers geladen en gelost worden. Ook tanken ze de vliegtuigen. Door de coronacrisis blijven vliegtuigen aan de grond en zitten grondafhandelaars vrijwel zonder werk.

Overleg met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Infrastructuur heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. “Wij hebben constructieve gesprekken gehad met ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) en Wouter Koolmees (Werkgelegenheid) en hun ambtenaren. Maar het is D-day, we hebben nu hun steun nodig. Over een week is het te laat.”

De bedrijven maken al gebruik van de NOW-regeling en de andere steunmaatregelen die door het kabinet zijn aangekondigd, maar die zijn volgens Van der Stolpe niet voldoende. “De hoogte van het bedrag dat we vergoed krijgen is gebaseerd op onze loonkosten van de maand januari. Juist in die zwakke luchtvaartmaand waren er minder mensen bij ons in dienst. Daardoor zijn de loonkosten die we in april moeten betalen minstens 20 procent hoger dan de kosten op basis waarvan we vergoeding ontvangen.”

Ziekmeldingen

Vanwege de coronacrisis staan ook de activiteiten die nog wel plaatsvinden onder druk, zoals de afhandeling van luchtvracht. Zo is het aantal ziekmeldingen 30 procent gestegen. “Onze vrachtcollega’s zorgen dat vitale medische producten Nederland in en uit blijven gaan. Omdat vracht per vliegtuig deze maand belangrijker is geworden, is de omzetdaling uit de vrachtafhandeling onvoldoende om in aanmerking te komen voor salariscompensatie via NOW. We moeten deze kosten helemaal zelf dragen.”

Volgens de grondafhandelaars richt de overheid zich te veel op steun aan KLM en Schiphol Die heeft alleen zin wanneer ook de grondafhandeling in stand wordt gehouden. “Steun aan luchtvaartmaatschappijen druppelt niet automatisch door naar de grondafhandeling,” zegt Van der Stolpe. “Als de overheid alleen KLM helpt dan zitten we straks in een situatie waarin Schiphol en KLM ondanks alle miljoenensteun niet op kunnen schalen doordat er geen grondafhandeling is.”

KLM verricht overigens haar eigen afhandeling, onder meer ook voor dochter Transavia en partners Air France en Delta Air Lines. Die activiteit valt onder de steunmaatregelen die KLM met het kabinet heeft afgesproken. Daarbij is toegezegd dat gedwongen ontslagen van vast personeel worden voorkomen.