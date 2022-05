300 tot 400 miljoen euro voor wetenschappelijke bedrijven op Amsterdamse campussen

Amsterdam Science Park. De Startup Village is een conglomeratie van zeecontainers bestemd voor startende ondernemingen in technologie en wetenschap. Beeld ANP / Berlinda van Dam

Op het Amsterdam Science Park staan al zes van zulke Innovation Centers, waar bij elkaar meer dan honderd bedrijven zijn gevestigd. Het idee is dat door onderwijs, onderzoek en ondernemerschap onder één dak te laten plaatsvinden, wetenschappelijke kennis beter kan worden uitgewisseld.

Dit werd gefinancierd door het vastgoedbedrijf Matrix, een samenwerking van de UvA, Rabobank, de gemeente en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De VU sluit zich hier nu bij aan.

In het najaar opent een zevende centrum de deuren op Science Park en medio 2025 moet een achtste centrum af zijn, op de VU Campus op de Zuidas. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er in 2032 twaalf Innovation Centers staan op minimaal vier verschillende wetenschappelijke campussen in Amsterdam.