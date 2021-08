300 miljoen voor Amsterdams distributiecentrum, de prijs voor onze thuisbezorgmanie

Een impressie van de Amsterdam Logistics Cityhub (ALC) die nu wordt gebouwd in de Amsterdamse haven. Beeld ALC

De bouw van ALC is pas in mei begonnen, maar levert nu al de hoofdprijs op. De opening wordt eind volgend jaar verwacht. Met uiteindelijk 220.000 vierkante meter opslagruimte wordt ALC het grootste distributiecentrum van Amsterdam.

Bedoeling is dat goederen per schip worden aangevoerd aan de kade van de Carel Reynierszhaven, opgeslagen in loodsen om vervolgens per vrachtwagen en zelfontwikkelde grachtenboten over winkels, bedrijven, horeca en consumenten in de stad te worden verdeeld. Daarbij moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van groen transport, waarvoor op het terrein met windmolens en zonne-energie stroom wordt opgewekt.

Om de beperkte ruimte goed te benutten, komen de loodsen over meerdere verdiepingen, wat ongebruikelijk is in de logistieke wereld. Een deel is al bij voorbaat verhuurd, onder meer aan bouwbedrijf VolkerWessels, dat het wil gebruiken voor de opslag en distributie van bouwmaterialen voor projecten in Amsterdam.

Schaars

Bedrijfsterreinen worden schaars in de stad doordat er steeds meer vraag is naar distributiecentra door pakjesbezorgers, websupers en leveranciers van winkelvoorraad en horecabenodigdheden om de toenemende vraag van consument te kunnen voorzien.

Bedrijfsterreinen liggen bovendien in het vizier van woningbouwprojecten, om de enorme woningnood in de stad op te lossen. Tot 2040 verdwijnt ruim 500 hectare bedrijfsterrein uit Amsterdam. Daar staat 150 hectare nieuw bedrijfsterrein tegenover.

Onder meer het Food Center aan de Jan van Galenstraat, het Hamerstraatkwartier in Noord, Overamstel en delen van Amsterdam Westpoort liggen onder vuur van huizenbouwers. Stadsdistributiecentra komen daardoor steeds verder van de stad te liggen, wat gezien de beperkte actieradius van elektrische voertuigen op gespannen voet staat met de gemeente-eis dat vanaf 2030 alle vrachtvervoer duurzaam moet zijn.

ALC, tot nu mede-eigendom van transport- en afvalondernemer Wim Beelen, bevindt zich aan de rand van wat in de toekomst woon- en werkwijk Haven/Stad moet worden. Het terrein was oorspronkelijk in gebruik bij bestrijdingsmiddelfabrikant Chemtura, maar dat haakte af vanwege de oprukkende stad. Beelen, jarenlang actief in de afvalverwerking in de Amsterdamse haven en even in de race voor afvalcentrale AEB, deed het idee op in Japan. Met de bouw is een investering van 160 miljoen euro gemoeid.

Worstelen

“We zien dat grote steden worstelen met de bevoorrading van de stad,” zegt directeur Ralph de Munnik van CTP. “Het een hot topic in heel Europa, maar zeker ook in Nederland. De vraag naar bedrijfsruimte stijgt, maar het aantal locaties is beperkt, met name in Amsterdam.”

Nu al staat minder dan 6 procent van de logistieke loodsen in groot-Amsterdam leeg omdat er een gebrek is aan locaties. Daardoor stijgt de prijs die investeerders voor zulk logistiek vastgoed willen betalen. “307 miljoen euro is een forse investering,” erkent De Munnik, “recordbrekend in de Nederlandse markt. Maar wij hebben een goede afweging gemaakt. We zijn geen beleggers, maar logistiek ondernemers. We zitten hier niet voor vijf jaar in om het daarna door te verkopen, maar voor dertig, veertig jaar.”

De belangstelling is volgens hem groot. “Er is al een hele lijst met potentiële gebruikers. Wij gaan de komende maanden gebruiken om daar een goeie mix in te vinden. Het wordt niet alleen maar e-commerce, of winkeldistributie, we zien ook kansen in de bevoorrading van horeca en bouwplaatsen. Er is nu een wildgroei aan bedrijven in de stadsdistributie die plekken zoeken.”

CTP, eigendom van de Nederlandse investeerder Rémon Vos, investeerde tot nu in distributiecentra in Midden- en Oost-Europa. Sinds kort is het ook in Nederland zelf actief. Het bedrijf ging in maart naar de Amsterdamse beurs, waar 18 procent van de aandelen werd genoteerd. Daar is CTP inmiddels 7 miljard euro waard.