300 mensen bij vredesmanifestatie op de Dam

De manifestatie is een reactie de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij een rechts-extremistische schutter vrijdag 50 mensen doodschoot en tientallen verwondde.



Doel van de bijeenkomst is het tonen van solidariteit met slachtoffers en nabestaanden en 'een krachtig signaal afgeven vóór vrede en tégen terreur', aldus de initiatiefnemers.



Burgemeester Femke Halsema is een van de sprekers op de bijeenkomst. "Terrorisme is lafheid. We laten ons niet uit elkaar spelen. Er is maar een gemeenschap in Amsterdam, de gemeenschap van Amsterdammers," zegt ze. Daarna volgt een minuut stilte.



Naast Halsema kwamen ook opperrabbijn Binyomin Jacobs en hoofdiman Azzedine Karat. "Aanslag op moskee is aanslag op hele mensheid," zei Karat in zijn speech.



De manifestatie duurde ongeveer een uur.