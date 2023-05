300 kinderen thuis door vastlopende jeugdzorg en speciaal onderwijs: ‘Misschien is er sneller plek als ik zeg dat hij zijn zusje bijt’

Hoe groot de problemen in de jeugdzorg en het speciaal onderwijs zijn, illustreert de wachtlijst van ruim 300 jonge kinderen in Amsterdam met een ernstige beperking of stoornis. Zij zitten thuis zonder hulp; hun gezinnen worden langzaam tot wanhoop gedreven.

Raoof (6) rent gillend en schreeuwend door de gezinswoning in Nieuw-West. Hij springt op de bank en vervolgens op tafel. Zijn zusje Radwa (3) zit aan de tv gekluisterd en kijkt er nauwelijks van op. Maar als Raoof haar boek afpakt en de bladzijden eruit scheurt, begint ook zij te gillen. Het duurt even voordat vader Ronnie (38) en moeder Ripa (30) Hossain de boel hebben gesust, maar de rust houdt niet lang stand.

Want ineens duikt Raoof op aan de keukentafel. Spierwit. Hij zit onder de poedersuiker, waar hij op een onbewaakt moment aan heeft weten te komen. De schoonmaakmiddelen staan achter slot en grendel, want anders drinkt Raoof uit de flessen.

Als je hem vraagt hoe het met hem gaat, komt er geen antwoord. Praten doet hij niet. Wel komt de jongen bij de poging tot een gesprekje heel dichtbij zitten, bijna neus aan neus met de verslaggever. Tot hij lachend wegrent met het notitieblok. Er is ‘iets’ met Raoof, dat staat vast. Maar wat?

Wanhopige ouders

Raoof staat sinds juni vorig jaar op wachtlijsten van meerdere Amsterdamse instellingen voor specialistische jeugdzorg of een aangepaste vorm van onderwijs, maar er is nergens plek. Het jochie is dus altijd thuis.

De situatie drijft zijn ouders tot wanhoop. Ronnie is registeraccountant bij een internationaal bedrijf, en heeft het voordeel dat hij veel werk online of ’s avonds kan doen. Hij slaapt vier uur per nacht om de boel draaiende te houden. Ripa is huisvrouw en zit met de situatie in haar maag. Letterlijk: ze heeft er buikklachten van gekregen.

Ronnie kent Nederland als een welvarende verzorgingsstaat. Op zijn 9de kwam hij met zijn familie als vluchteling uit Bangladesh. In Amsterdam werd het gezin goed opgevangen; er kwamen een woning, scholing en carrière. Ronnie: “Ik snap niet dat er in Nederland zulke lange wachtlijsten zijn voor kinderen zoals Raoof.”

Tekst loopt verder onder de afbeelding

Beeld Van Santen & Bolleurs

De situatie in het gezin Hossain staat niet op zichzelf. Raoof behoort tot de groep uitermate kwetsbare kinderen tot ongeveer 7 jaar met een mentale en/of lichamelijke beperking, voor wie jeugdzorg en een aangepaste vorm van onderwijs bij uitstek zijn ontworpen. Juist in die jonge jaren is ondersteuning bij de ontwikkeling cruciaal.

In Amsterdam telt de wachtlijst inmiddels zo’n 300 kinderen. Ze zitten thuis in afwachting van een diagnose – autisme, verstandelijke beperking, ontwikkelings- of gedragsstoornis – en de behandeling hiervan. Vervolgens wachten ze op een plek in de specialistische jeugdzorg of een aangepaste vorm van onderwijs.

Dat de wachttijden de afgelopen jaren langer en langer zijn geworden, heeft een kluwen aan oorzaken. Een ‘system bug’ dekt de lading, zo beamen Amsterdamse zorg- en onderwijsbestuurders als Lilian Tham (MOC ’t Kabouterhuis), Hanneke Vrielink (Cordaan), Bas Ernst (Stichting Philadelphia) en Joost van Caam (Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen). Ook de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs, Jeugdzorg) onderschrijft dat.

Leraren steeds drukker

“Het speciaal onderwijs zit vol. De afgelopen jaren zijn meer jonge kinderen met forse beperkingen en ontwikkelingsachterstanden ingestroomd, mede door de coronamaatregelen,” aldus Van Caam. “Ook het lerarentekort van 700 arbeidsplaatsen in Amsterdam vergroot de toestroom naar het speciaal onderwijs. Leraren krijgen het drukker en kunnen kinderen die veel hulp en aandacht nodig hebben minder goed begeleiden, waardoor die leerlingen vaker in het speciaal onderwijs komen.”

Wanneer het speciaal onderwijs groeit, blijft er minder geld over om pedagogen en andere ondersteuners in te zetten voor kinderen met een beperking die naar het reguliere onderwijs gaan. “We hebben voor de regio Amsterdam één budget van 50 miljoen euro voor ondersteuning in het speciaal én regulier onderwijs,” aldus Van Caam. “Groei van het speciaal onderwijs gaat dus ten koste van ondersteuning in het regulier onderwijs. Dat leidt weer tot verdere groei van het speciaal onderwijs.”

Ook in de jeugd-ggz knelt het. “Door onze wachtlijst wordt de ontwikkelingsachterstand van de kinderen steeds groter,” zegt kinder- en jeugdpsychiater Lilian Tham, tevens bestuurder bij ’t Kabouterhuis. Deze jeugdzorgorganisatie diagnosticeert en behandelt kinderen met forse gedragsproblemen en/of ontwikkelingsstoornissen tot 7 jaar. Daarna wacht een vorm van speciale opvang of onderwijs. “Hoe langer je wacht met een behandeling, hoe groter de kans op veel grotere problemen, die veel ingewikkelder zijn om te behandelen. Dat is heel droevig.”

“De mate waarin kinderen zich ontwikkelen, varieert enorm,” zegt Bas Ernst van Philadelphia, een landelijke organisatie die ondersteuning biedt aan kinderen met een verstandelijke beperking en hun ouders. “Bij veel kinderen die intensieve zorg en behandeling krijgen, ligt de focus meer op basale vaardigheden als motoriek, communicatie en sociale omgang dan op leren schrijven en rekenen.”

“Sommige kinderen zullen dat laatste ook nooit kunnen leren,” aldus Ernst. “Ze zullen altijd intensieve zorg nodig hebben en kunnen nooit volledig zelfstandig wonen. Maar juist op jonge leeftijd is de kans het grootst dat de ontwikkeling gestimuleerd kan worden.”

Kinderpsychiater Tham: “Het is ook droevig dat er niet altijd een goede vervolgplek beschikbaar is als wij de behandeling hebben afgerond. Een kind zit dan dus weer noodgedwongen thuis, waar het effect van de behandeling goeddeels verloren gaat.”

Moedeloos en verdrietig

Die regressie herkennen ook Raoofs ouders. Van 2019 tot 2022 woonde het gezin in New York voor het werk van vader Ronnie. Daar dachten een arts en een psycholoog dat Raoof een stoornis in het autismespectrum had. Met dat label kon hij twee maanden na aankomst naar een speciale school, waar een leraar Raoof en twee andere kinderen begeleidde. Dat deed hem goed. Raoof (toen 5) werd eindelijk zindelijk, hij leerde af om met zijn hoofd tegen de muur te bonken en kon instructies beter opvolgen. Af en toe sprak hij zelfs enkele woorden.

In juni vorig jaar kwamen de Hossains terug naar Amsterdam, omdat Ripa heimwee kreeg. In Nederland zou het voor een kind als Raoof net zo goed of zelfs beter zijn geregeld als in New York, was de verwachting.

Het liep anders. Raoof is bij alle loketten en instanties aangemeld, vertelt Ronnie, maar het jochie kan nergens heen. Of Raoof naast een vorm van autisme ook een verstandelijke beperking of iets anders heeft, is onduidelijk.

Tegelijkertijd ontdekte het gezin dat andere bureaucratische processen wel gewoon doorgang vinden. Zo stond afgelopen oktober de leerplichtambtenaar van de gemeente Amsterdam ineens voor de deur. Waarom Raoof thuis was en niet naar school ging? Hij was immers al 6 jaar, dus leerplichtig.

Kom binnen en ga even zitten, zei Ronnie, en hij legde de situatie uit. Raoof denderde intussen door de woonkamer. De leerplichtambtenaar begreep wel waarom Raoof niet naar school ging. Maar op Ronnies vraag hoe het nu verder moest, zei de leerplichtambtenaar: sorry, daar ga ik niet over, dat is een ander loket, veel succes verder.

Dat afschuiven en het wachten zonder duidelijk eindpunt maken Ronnie boos, moedeloos en verdrietig. “Misschien is er sneller plek als ik zeg dat Raoof zijn zusje bijt,” zegt Ronnie. “Dat doet hij gelukkig niet, maar dat schept wel urgentie. Maar dat kan ik toch niet maken?”

Kansrijke start wordt niet doorgezet

De wachtlijstproblematiek speelt in heel Nederland. Verantwoordelijk wethouder Moorman in Amsterdam noemt de situatie ‘verdrietig’ en ‘vreselijk pijnlijk’. Tegelijkertijd is ze ‘woedend’ op het regeringsbeleid van pakweg de afgelopen tien jaar. Dat gaf de landelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in 2015 niet alleen uit handen aan gemeenten – de zogenoemde decentralisatie – maar bezuinigde tegelijkertijd 15 procent op het budget dat de gemeenten voor hun nieuwe taak vanuit Den Haag kregen.

Wat het extra cru maakt, is dat er vanuit de overheid juist meer aandacht is gekomen voor de eerste duizend dagen van kinderen, voor een ‘gezonde en kansrijke start’. De GGD monitort de zwangerschap en eerste levensjaren nauwkeuriger dan ooit. Zo komen afwijkingen en aandoeningen sneller aan het licht. “Maar na die kansrijke start is er niet genoeg geïnvesteerd in een kansrijk vervolg,” zegt Vrielink van Cordaan, die hulp en ondersteuning biedt aan beperkte kinderen en hun ouders.

Wethouder Moorman streed namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tegen nieuwe bezuinigingen van de rijksoverheid op de jeugdzorg. Met enig succes; na een conflict van anderhalf jaar kwam er in april een akkoord om de bezuinigingen te verzachten. Geen budgetverlaging van 600 miljoen de komende twee jaren, zoals voorgenomen, maar een verlaging van ‘slechts’ 215 miljoen euro.

Moorman trekt zich het lot van kinderen zoals Raoof aan, zo beamen de geraadpleegde bestuurders die geregeld bij haar aanschuiven, maar onder de jeugdzorg vallen nog veel meer kinderen die klem zitten. “Er staan ook 17-jarige suïcidale kinderen op een wachtlijst,” aldus Moorman. “En kinderen die op last van de rechter uit huis moeten worden geplaatst, maar voor wie geen pleegzorg beschikbaar is.”

En dan zijn er nog de kinderen die worden gemangeld door een vechtscheiding, niet naar school durven of dyslectisch zijn. Jeugdreclassering valt ook nog onder het immense takenpakket van de jeugdzorg. Bovendien doen steeds meer kinderen een beroep op een vorm van jeugdhulp: 1 op de 10, vergeleken met 1 op de 27 in 1998. “De steeds extremere prestatiesamenleving en de gevolgen van de pandemie drukken ook op jongeren, wat leidt tot meer jeugdzorg,” aldus Moorman.

Ter verbetering van de Amsterdamse jeugdzorg wil Moorman het aantal contractpartijen dat de zorg mag leveren terugbrengen van ruim 200 naar 50. Ook probeert ze steeds meer geld voor de jeugdzorg vrij te maken vanuit de onderwijsportefeuille en investeert ze 14 miljoen extra in de jeugdzorg, zo bleek deze week uit de voorjaarsnota.

Rechtszaak tegen de gemeente

Het mag allemaal waar zijn, Ronnie Hossain heeft er vooralsnog niets aan. “Mijn zoon zit al bijna een jaar thuis. Raoof staat stil, lijdt daaronder en dat doet mij en mijn vrouw pijn. Zijn zusje ontwikkelt zich minder goed, omdat Raoof bijna alle aandacht opeist. De stress en zorgen in ons gezin zijn af en toe ondraaglijk, en daar houd ik de gemeente deels verantwoordelijk voor.”

“Als ik de gemeentebelasting niet betaal, staat er een paar weken later een deurwaarder op de stoep. Maar de gemeente zelf blijft in gebreke bij de zorg voor mijn kind, terwijl de Jeugdwet voorschrijft dat de gemeente die zorg op zich moet nemen.”

Hossain laat een brief van 16 maart van Vrielink (Cordaan) zien, waarin staat dat er geen plek is voor Raoof. Cordaan begrijpt dat het voor Ronnie en Raoof ‘ontzettend vervelend’ is, zo staat er. ‘Ik verzeker u dat wij alles doen wat binnen ons vermogen ligt om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen.’

Toch, twee maanden later is de situatie ongewijzigd. Ronnie overweegt weleens om terug te gaan naar de Verenigde Staten. Of om een rechtszaak aan te spannen tegen de gemeente. Maar ook dat zal een kwestie van de lange adem zijn die tijd en energie rooft.

Moorman vindt het eigenlijk niet eens zo’n gek idee, die rechtszaak. Net als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die in 2021 een arbitragezaak aanspande tegen de rijksoverheid over de gebrekkige financiering van de jeugdzorg en daarin gelijk kreeg, vindt zij dat Amsterdam en andere gemeenten na de decentralisatie in 2015 door ‘Den Haag’ zijn bevorderd tot een soort generaals zonder leger. “Voor goede uitvoering van de Jeugdwet heb je voldoende middelen en mogelijkheden nodig,” zegt Moorman. “Daar ontbreekt het al jaren aan.”