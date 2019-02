300.000 euro aan boetes opgelegd voor illegale vakantieverhuur

Een zogeheten sleutelbedrijf helpt de eigenaar van een woning met de verhuur. Zo zorgt het bedrijf dat er een advertentie online komt, houdt het de vertrekken schoon en ontvangt het de gasten. Bijna 190.000 euro van de totaal opgelegde boetes ging naar de eigenaren van dit soort tussenbedrijven.



9 straatjes

Een van de boetes was voor een grachtenpand in de buurt van de 9 Straatjes, waarin twee woningen op Airbnb te huur stonden.



In de woningen waren drie ruimtes gemaakt, waar zo'n zestien toeristen de nacht konden doorbrengen. Een Amerikaans stel betaalde voor vijf nachten 556 dollar. Een sleutelbedrijf dat de slaapplekken verhuurde, staat een boete van 102.500 euro te wachten. De eigenaren van de woningen wonen in Spanje en Griekenland.



Meldplicht

Ook op het Leidseplein zijn drie woningen ontdekt die in beheer waren van een sleutelbedrijf. Een verdieping van een illegaal hotel werd verhuurd via Airbnb aan drie Spanjaarden, op de andere verdieping logeerden drie Israëlische toeristen. Het betrokken sleutelbedrijf kan rekenen op een boete van 41.000 euro.



Maar ook buiten het centrum zet de gemeente de jacht op illegale verhuur voort. Een eigenaar in Osdorp kreeg een boete van 6000 euro opgelegd,omdat hij het verhuren van zijn woning niet had gemeld. De gemeente heeft eigenaren verplicht de verhuur van een woning van te voren op te geven.



Recordomvang

Amsterdam hoopt met de boetes de illegale verhuur en de daar bijhorende overlast terug te dringen. Vanaf januari mogen Amsterdammers hun woning nog maximaal dertig dagen verhuren. Voorheen was dat nog zestig dagen. Het aanbod van Amsterdamse woningen op Airbnb neemt nog altijd toe. Vorig jaar september liep het aantal op naar een recordomvang.



Lees ook: Raad van State vindt Airbnb ook woningontrekking