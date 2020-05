30 procent meer klanten bij Amsterdamse voedselbanken

Beeld ANP

“Een forse toename,” zegt Pien de Ruig, bestuurslid van de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. De toestroom aan klanten vindt al langer plaats, maar sinds de coronacrisis gaat het hard. “En dit is nog maar het begin,” verwacht De Ruig. Door het stilvallen van de economie gaan de hulpvragen naar verwachting toenemen.

Vorig jaar had de voedselbank 88.000 geregistreerde klanten, dat zijn er nu in totaal 93.000. De Nederlandse vereniging voor voedselbanken denkt dat het daadwerkelijke aantal hulpaanvragen groter is. Vanwege de coronacrisis vinden op veel plekken namelijk geen intakegesprekken plaats, dus worden klanten niet geregistreerd.

“Het intakegesprek is vrij persoonlijk, waarbij je moet kunnen bewijzen dat je hulp nodig hebt. Dat doe je niet over de telefoon, dus we hebben gezegd: als je honger hebt, kom maar langs. Dus het zou me niet verbazen als de cijfers hoger liggen.”

‘Wacht niet te lang!’

De Ruig is ervan overtuigd dat er veel meer mensen zijn met honger die toch niet aankloppen bij de voedselbank. Ze heeft daarom dringend advies: “Wacht niet te lang met het zoeken van hulp, check onze toelatingsnormen om te kijken of je in aanmerking komt voor een pakket. We zijn als samenleving veel verder van huis als mensen zich eerst in de schulden steken. Een voedselpakket heeft de winkelwaarde van 35 euro, als je vier weken lang een pakket meekrijgt, bespaar je toch al 140 euro per maand.’”



Klanten moeten in het begin vaak schaamte overwinnen om de drempel naar de voedselbank te slechten. “Maar het kan iedereen overkomen. Baanverlies, dubbele lasten, een faillissement. Of zzp’ers en ondernemers die nu over de kop gaan.” Het is volgens haar een misvatting dat het in Nederland niet mogelijk is om op straat te belanden of honger te hebben.

Aan het begin van de crisis waren er problemen met de toevoer van voedsel, omdat supermarkten door het hamsteren amper restpartijen over hadden. Maar de verzamelwoede is voorbij en hulp komt inmiddels ook uit andere hoeken. Door de sluiting van restaurants en cafés zondag zaten veel van hen met grote voorraden eten die eigenlijk waren bedoeld voor de gasten. Houdbare én verse producten werden door de branche massaal weggegeven. De Ruig: “Die chaos van de eerste weken is gelukkig voorbij. We zijn ongelofelijk dankbaar voor alle hulp die we krijgen.”