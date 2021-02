30 maanden cel voor mishandeling buschauffeur na ruzie over mondkapje

Beeld Getty Images

De chauffeur had de verdachte gevraagd zijn mondkapje correct op te zetten. Er ontstond een woordenwisseling die uitmondde in fysieke mishandeling. De verdachte kneep de keel van de buschauffeur dicht en sloeg, schopte en beet hem. Ook stond hij op zijn bovenlichaam en liep hij over de man heen. Beelden van de mishandeling werden online gedeeld.

De buschauffeur hield onder meer bloeduitstortingen op zijn hoofd en een hersenschudding over aan het incident. Ook raakte hij vier tanden kwijt.

Persoonlijkheidsstoornis

De rechtbank acht dat poging tot doodslag is bewezen. Uit psychologisch onderzoek blijkt dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank neemt dat advies over.

Naast de gevangenisstraf moet de verdachte ook ruim 13.000 euro schadevergoeding betalen. De straf komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.