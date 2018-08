30-jarige man opgepakt voor twee verkrachtingen

De man wordt verdacht van twee verkrachtingen in Amsterdam: een in augustus 2012 in het Sloterpark en opnieuw in 2014 in het Vondelpark. Uit sporen werd een dna-profiel samengesteld door de politie, dat uiteindelijk leidde tot zijn aanhouding.



De man wilde het WK bezoeken in Rusland en maakte een tussenstop in Frankrijk. Daar werd hij gesignaleerd en uiteindelijk aangehouden. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft bevestigd dat de dna-profielen overeenkomen.



De man is inmiddels uitgeleverd aan Nederland en zit vast.