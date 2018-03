30 jaar geëist voor 'gruwelijke' liquidatie Djordy Latumahina

Advocaat Jan-Hein Kuijpers van vermoed schutter Djurgen W. kreeg in de namiddag als eerste advocaat het woord. Hij klaagde dat het Openbaar Ministerie de rechtbank 'overstelpt met allerhande suggesties en pseudofeiten' omdat 'wettig en overtuigend bewijs tegen de verdachten er niet is'.



Justitie plakt en knipt met feiten om hypotheses 'te passen in het plaatje'. Kuijpers riep de rechters op 'feit en fictie te scheiden'.



Dat D.'s dna in de Seat zat die in Hoofddorp strandde, bewijst niet dat hij daar op de dag van de moord in reed. Hij kon best in die auto hebben gezeten, heeft hij verklaard, maar in de zomer en niet in de cruciale periode. Dat hij in de in het onderzoek in beeld gekomen auto's heeft gezeten, ook 's nachts, heeft volgens Kuijpers niets met de moord op Latumahina te maken, maar met drúgs, zoals de advocaat met luid benadrukte.



Drugshandel past volgens hem prima bij veel onderzoeksbevindingen van de recherche.



Dat Djurgen W. pas over die drugshandel sprak nadat de veel later gearresteerde Tony D. daarover tegen de politie was begonnen, kwam doordat zowel hij als hoofdverdachte Cedric R. over de drugshandel had willen zwijgen. Ze zouden toch van de moord worden vrijgesproken.



Dat Cedric dik in de hennep zat, kan volgens Kuijpers 'zelfs' uit het strafdossier worden opgemaakt, in weerwil van wat justitie stelt. Djurgen W. hielp hem volgens zijn raadsman bij die handel. Hij 'verdiende bovendien wat centjes aan de harddrugsscene'.



Kuijpers vindt het aanvankelijke zwijgen logisch: "Als jij praat over de mensen die in die handel zitten en daardoor worden partijen gepakt of hokken opgerold, dan word je gewoon doodgeschoten." Ook het gebruik van afgeschermde communicatie-apparatuur door verdachten is volgens de advocaat vanwege hun drugshandel niet vreemd. Heimelijk in wachtruimtes opgenomen gesprekken die Djurgen W. met medeverdachten voerde, zijn volgens Kuijpers juist ontlastend.



Dat een volgens Kuijpers niet zo deskundige hoogleraar vaststelde dat het loopje van zijn cliënt lijkt op dat van de 'schutter' op camerabeelden van net na de moord, moet de rechtbank niet meewegen, vindt de advocaat. De beelden zijn veel te vaag, zo stelde ook een Britse deskundige vast die Kuijpers het materiaal voorlegde.



"Om een lang verhaal kort te maken vindt die Engelse deskundige ze niet goed genoeg. Hij noemt de beelden 'very weak'. Dat zit maar nét boven de kwalificatie 'geen'."



Kortom: Djurgen W. moet worden vrijgesproken. Kuijpers: "Ondanks de druk op de rechtbank, ondanks de emotie, ondanks het verdriet."