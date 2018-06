30 huurwoningen in Nieuw-West opgeleverd voor leraren

Het gebouw van Wonam in de Van de Sande Bakhuijzenstraat, vlakbij de oprit van de A10, bestaat in totaal uit 106 middenhuurwoningen. Dertig van de tweekamerwoningen (735 tot 925 euro) zijn gereserveerd voor leraren, om het vak in Amsterdam aantrekkelijker te maken.



'De ruimte in Amsterdam is schaars en de behoefte aan betaalbare woningen groeit,' zegt wethouder Laurens Ivens (Wonen). 'Wonam heeft het initiatief genomen om een flink aantal middenhuurwoningen beschikbaar te krijgen voor leraren in het Amsterdamse onderwijs. Daarmee doen we niet alleen iets aan het tekort aan middenhuurwoningen, maar ook aan het tekort aan leraren in Amsterdam.'



Lerarentekort

Het huisvesten van de leraren in Sandebak is in overleg gegaan met de gemeente. Die beloofde eerder al woningen exclusief te reserveren voor docenten als oplossing voor het oplopende lerarentekort in de stad. Het zou in eerste instantie gaan om honderd woningen.