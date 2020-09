30 graden in september, is dat normaal?

Mensen genieten van zomers weer in Amsterdam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Veel Nederlanders zullen blij zijn met het weer van deze week: de zon is doorgebroken, terwijl we al halverwege september zitten. Dinsdag wordt het op de Waddeneilanden minstens 25 graden en wordt het in het zuidoosten van het land 33 graden: in Amsterdam is er ook goede kans dat het kwik boven de 30 graden uit komt.

Op zich kan het heel goed zonnig zijn in september, zegt weerman Johnny Willemsen van Weeronline. Maar 30 graden in de herfstmaand is 'best wel uitzonderlijk'. In De Bilt, waar sinds 1897 de temperatuur wordt gemeten door het KNMI, is het slechts in vier andere jaren 30 graden of meer in september geweest: voor het laatst in 2016, bijna op dezelfde datum (14 september).

Klimaatverandering

De laatste vijftien jaar is er acht keer vaker een warmterecord dan een kouderecord gevestigd. “Daar zie je duidelijk klimaatverandering in terug," zegt hij. Het wordt vooral warm in Limburg en het oosten van Brabant, maar daar is het ook minder uitzonderlijk dat men de grens van dertig graden overschrijdt.

Het weerrecord van 14 september staat op 31,4 graden – uit 2016 dus – en het lijkt er niet op dat het record voor die datum zal sneuvelen; anders ligt het op 15 september, waarop het record 29 graden is. “Dat wordt ook nog eens een Prinsjesdagrecord," zegt Willemsen.

Overigens hoeft men voorlopig niet bang te zijn voor de onvoorspelbaarheid van september. In de loop der week blijft het ‘lekker septemberweer’, zegt Willemsen, waarin het wel iets koeler wordt, maar de zon blijft schijnen. “Maar zaken als storm en regen, staan voorlopig niet op de kaart.”