3 verdachten aangehouden voor steekpartij supermarkt Watergraafsmeer

Beeld Marc Kruyswijk

De drie aangehouden verdachten zijn Amsterdammers van 17, 18 en 19 jaar oud. De 18 en 19-jarige verdachten zijn vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijven twee weken lager vastzitten. De 17-jarige verdachte zat al vast voor een ander vergrijp. De drie verdachten worden verdacht van poging tot moord in vereniging.

Alert Heijn

Winkelend publiek was op 22 december getuige hoe een medewerker in de Albert Heijn aan de Helmholtzstraat door een man in een witte hoody werd neergestoken. Hij werd in zijn nek geraakt en zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Later bleek dat het slachtoffer lid is van drillrapformatie Z42 uit de K-buurt in de Bijlmer. Die groep is weer nauw verbonden aan drillgroep KSB, wat staat voor Kikkenstein Bende.

De daders zouden gelieerd zijn aan de rivalen van FOG uit Venserpolder, de wijk die de rappers Zone 2 noemen. Op sociale media werden beelden geplaatst van een nieuwsbericht over de steekpartij met daarbij de tekst ‘fogwinning’.

Vrienden van het slachtoffer waren na de steekpartij woedend omdat hij zich niet had kunnen verdedigen, omdat hij op zijn werk geen mes kon dragen.

Pistool

Bij de meerderjarige verdachten zijn na de aanhoudingen ook hun woningen doorzocht. Daar trof de politie bij beide verdachten een pistool en munitie aan. Alle verdachten zitten vast in beperking en mogen daardoor alleen contact met hun advocaat hebben.