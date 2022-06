3 verdachten aangehouden voor bedreigen Halsema vanwege Ajaxhuldiging

Burgemeester Femke Halsema. Beeld ANP

De drie aangehouden verdachten variëren in leeftijd van 18 tot 24 jaar en zijn woonachtig in Hollands Kroon, Den Bosch en Dokkum. Ze zijn gedagvaard en dienen op 30 juni en 7 juli voor de rechter te verschijnen. Ook is er een minderjarige (13) verdachte aangehouden. De jongen uit Culemborg kreeg na een gesprek met de politie, waarbij zijn ouders aanwezig waren, een reprimande. Ook heeft de tiener op advies van de politie een excuusbrief geschreven aan burgemeester Halsema. Dat heeft hij inmiddels gedaan.

De bedreigingen werden gedaan naar aanleiding van een bericht op 9 mei van de Driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef) dat er bij een eventueel kampioenschap van Ajax geen huldiging plaats kon vinden in de stad. Die beslissing werd genomen omdat er te weinig beveiligers beschikbaar waren om de veiligheid van supporters tijdens de huldiging te garanderen.

Tekort aan beveiligingspersoneel

De burgemeester deelde naar aanleiding van de bedreigingen een bericht op Instagram. Ze schreef dat ‘talloze bedrijven’ waren gebeld, maar door het grote tekort aan beveiligingspersoneel moest de gemeente samen met Ajax toch besluiten ‘dat we de huldiging niet veilig konden organiseren’ op het Museumplein. Halsema vertelde de teleurstelling te begrijpen aangezien zij ook voor het groots vieren van sportieve successen is. “We hebben de huldiging niet voor niets weer naar de stad gehaald in 2019.”

Ajaxdirecteur Edwin van der Sar reageerde destijds verbolgen over de bedreigingen aan het adres van de burgemeester. “Natuurlijk keur ik die beledigingen en bedreigingen ten strengste af,” zei hij. “Het lost niks op en het is slecht voor de naam van onze club. Maar ik vind het vooral naar onze burgemeester toe echt waardeloos.”

Een mars van supporters onderweg naar de kampioenswedstrijd van Ajax tegen Heerenveen liep langs de woning van de burgemeester op de Herengracht. Beeld Het Parool

Uiteindelijk pakte Ajax op 11 mei de titel tegen Heerenveen in de Johan Cruijff Arena en vond er buiten het stadion alsnog een geïmproviseerde huldiging plaats. Niet alleen supporters in het stadion kregen de kampioensschaal te zien — zoals van te voren eigenlijk was afgesproken met de gemeente — ook supporters buiten de Arena werden getrakteerd op een glimp van de schaal en de selectie.

Ontboden op een politiebureau

Tijdens het kampioensfeest, dat op meerdere plekken in de stad losbarstte, werden in totaal 51 personen aangehouden. De politie sprak na afloop van een ‘feestelijke en beheersbare avond’, ondanks de aanhoudingen.

Naast de inmiddels drie aangehouden verdachten voor de bedreigingen zijn nog meer verdachten ontboden op een politiebureau om tekst en uitleg te komen geven. Nog meer aanhoudingen sluit de politie daarom niet uit.

