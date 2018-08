3 miljoen extra voor Amsterdamse politie

De 18,7 miljoen is een eenmalige meevaller, die is ontstaan doordat het geld vorig jaar niet is gebruikt. Het bedrag komt uit het budget van de politie zelf en is dus niet vrijgemaakt door Den Haag.



Het geld zal met name worden gebruikt voor het uitbetalen van overuren van rechercheurs en agenten, omdat veel korpsen reeds door hun jaarbudget voor overwerk heen zijn.



Ook kan het worden gebruikt om mensen in te huren die ondersteunende taken verrichten, zodat agenten en rechercheurs daaraan minder tijd kwijt zijn. Dit 'verborgen capaciteitsverlies' drukt zwaar op de inzetbaarheid van politiemensen.



De verschillende eenheden hebben bij de korpsleiding kunnen aangeven hoeveel geld zij nodig hebben om de gaten tot het eind van het jaar te dichten. Op basis daarvan is het geld verdeeld. De Amsterdamse politie krijgt 'een kleine drie miljoen euro', zo bevestigen meerdere bronnen.



De politie vraagt al langer met klem om meer geld. De Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter-Jaap Aalbersberg geeft regelmatig aan dat de werkdruk te hoog is. In maart van dit jaar gaf Aalbersberg nog aan te weinig toe te komen aan de opsporing van drugsbazen.



"Wij zijn voor zestig tot zeventig procent met liquidaties bezig en voor de rest vooral met radicalisering en terrorisme-onderzoeken," zei Aalbersberg in mei. Met de financiële injectie die de Nationale Politie donderdag aankondigde, kunnen onder meer mensen ingehuurd worden voor ondersteunend werk (zoals arrestantenzorg) en kan overwerk uitbetaald worden.



Het geld staat los van de cao-onderhandelingen met de politiebonden. Gerrit van de Kamp van politiebond ACP ziet in de eenmalige toezegging een teken dat de politietop de problemen onderkent. "Het gaat om een eenmalige kapitaalinjectie, een structurele oplossing moet nog worden gevonden. Daarvoor zal een scala aan maatregelen moeten worden genomen. Daarover blijven we in gesprek met de Nationale Politie."