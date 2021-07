3 maanden cel voor mishandeling met mes in Noord

Beeld ANP XTRA

Het slachtoffer hield er een snee in zijn rug aan over. Dit had volgens de rechtbank veel ernstiger kunnen zijn als de messteek bijvoorbeeld een vitaal orgaan had geraakt. Daarom werd de verdachte veroordeeld voor ‘poging tot zware mishandeling'.

Het slachtoffer werd voor het portiek van zijn ouders in elkaar geslagen. Hij werd opgewacht door twee mannen die hem sloegen en in zijn rug staken. Een getuige herkende één van de aanvallers, omdat hij met hem op school heeft gezeten. Op een foto op Facebook herkende hij ook de 26-jarige verdachte die het slachtoffer in zijn rug stak; de twee bleken neven te zijn. In de woning waar de 26-jarige man werd aangehouden, werd een mes gevonden met daarop DNA-sporen die overeenkwamen met het slachtoffer.

Het OM eiste eigenlijk een gevangenisstraf van zes maanden. De rechtbank stelt dat de verdachte niet eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten – wel voor andere overtredingen – en dat hij volgens een reclasseringsmedewerker vooruitgang laat zien en zich aan zijn afspraken houdt.