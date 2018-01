3 jaar cel voor Serviër voor plannen bomaanslag

Het mogelijke doelwit was een garagehouder in Rotterdam.



De straf komt overeen met de eis van justitie. Volgens de rechtbank speelde I. een belangrijke rol bij het aannemen van de opdracht en de voorbereiding van de bomaanslag.



In een groot onderzoek naar Willem Holleeder luisterde de recherche eind 2004 enkele Joegoslaven uit Holleeders entourage af, zoals 'Paja' M. en 'Bato' P. Daaruit rees ook het vermoeden dat I. op dat bewuste moment een explosief bij zich had.



Het signaal van de afgetapte telefoon leidde de politie naar een woning in Buitenveldert. Daar werden onder meer een explosief en een tot ontsteker omgebouwde telefoon gevonden. Zijn foto en plattegronden van de omgeving van zijn garage werden ook in de woning aangetroffen.



Hongarije

I. had geen strafblad in Nederland en kon pas in 2016, min of meer toevallig, in Hongarije worden aangehouden voor de strafbare feiten uit 2004. De rechtbank heeft bij het opleggen van de straf - conform de eis van de officier - rekening gehouden met de lange tijd die sinds het begaan van de strafbare feiten is verstreken.



De bom bevatte twee pakketten van elk 500 gram springstof. Vaststaat dat slechts 100 gram van deze springstof volstaat om een auto te laten ontploffen. 'Het is evident dat de bom levensgevaarlijk was en een enorme ravage zou hebben aangericht als het tot ontploffing was gekomen,' aldus de rechtbank.