3 jaar cel voor Amsterdamse drugs- en wapenhandelaar

Alphabay nadat de darkweb marktplaats uit de lucht was gehaald. Beeld REUTERS

Onder de naam Amsterdoomed handelde de man op het darkweb in drugs en vuurwapens. Maandag werd hij in de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot 3 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar minder dan de officier van justitie had geëist.

De naam Amsterdoomed werd gevonden in de gegevens van de in 2017 door de FBI neergehaalde darkweb-marktplaats Alphabay. Toen werd niet meteen duidelijk wie er achter de alias zat. Eind 2018 werd de man via een andere plek op het darkweb getraceerd. De 31-jarige man was taxichauffeur in Amsterdam en volgde een opleiding tot leraar maatschappijleer.

Uit onderzoek bleek dat de man zeker negen vuurwapens, honderden xtc-pillen, ruim een ons cannabis en bijna 20 gram cocaïne heeft verkocht.

De rechtbank in Rotterdam neemt hem met name kwalijk dat de man ‘ondanks werk, kansen en opleiding tot leraar toch keuze heeft gemaakt voor criminaliteit’.