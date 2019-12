3 jaar cel voor Amsterdammer die zich voordeed als agent

Beeld ANP

De man gebruikte hierbij een valse politiebadge die zelf had nagemaakt. Tegen de bedrijven zei hij dat hij bezig was met een groot politieonderzoek en op die manier wist hij ze grote sommen geld afhandig te maken. Ook stal hij bewakingscamera’s.

Door zich voor te doen als agent pleegde de man bovendien een woningoverval. Hij deed het slachtoffer handboeien om, en ging er vervolgens met geld en een duur horloge vandoor.

Vertrouwen burgers

Naast de gevangenisstraf moet hij ruim 8000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij zich heeft voorgedaan als agent. ‘Burgers moeten volledig vertrouwen kunnen hebben in de politie,’ staat in de uitspraak. ‘Burgers moeten ervan uit kunnen gaan dat zij in voorkomende gevallen werkelijk te maken hebben met de politie en niet met personen met verkeerde bedoelingen.’