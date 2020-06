3 jaar cel en tbs voor veelpleger Hakim K. voor poging tot verkrachting

Beeld ANP

K., een tbs’er die eerder veroordeeld is vanwege een zedendelict en als veelpleger in de Top 600 was opgenomen, achtervolgde op 12 april 2019 een 28-jarige vrouw op de Klaprozenweg in Noord. Hij riep dat hij seks met haar wilde, sleurde haar van haar fiets en pakte haar bij haar heupen. De vrouw verzette zich hevig. Toen er een taxi aan kwam rijden, vluchtte K. weg met de telefoon van het slachtoffer.

K. werd op 25 april 2019 aangehouden. Op de micro-SD-kaart in zijn telefoon werden 78 heimelijk gemaakte foto’s van billen van vrouwen en 34 kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.

K. werd eerder veroordeeld voor verkrachting van een vrouw die hij in 2013 van haar fiets had geslagen. Ook toen kreeg hij tbs opgelegd. K. kwam uiteindelijk te wonen in een begeleidwonenproject van Cordaan in Noord.