3 bruggen, een voetgangerstunnel en nieuwe ponten: zo moet Amsterdam groei opvangen

Beeld Floris Lok

Als het aan de Adviescommissie Oeververbindingen ligt, krijgt Amsterdam twee nieuwe bruggen over het IJ: een aan de oostkant, vanaf het Azartplein op het KNSM-eiland naar de Johan van Hasseltweg in Noord. De tweede gaat van de Haparandadam in de Houthavens, waar het REM-eiland ligt, richting NDSM-werf.

“Amsterdam kan morgen al aan de slag,” zegt Alexander D’Hooghe, hoogleraar urbanisatie aan de Universiteit Leuven en voorzitter van de commissie die is ingesteld door Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur om advies te geven over een oeververbinding. Dit moet een punt zetten achter een jarenlange discussie, en zelfs geruzie, over een brug over het IJ.

De bruggen moeten tienduizenden fietsers per dag van de ene naar de andere kant brengen. Daarnaast komt er ruimte voor trams en passagiersbusjes. Om de drukke ponten verder te ontlasten, stelt D’Hooghe een voetgangerstunnel voor achter het Centraal Station. Hiermee krijgt Noord zijn eigen stationsingang.

Het advies van de commissie bevat feitelijk nog een derde brug, vanaf het KNSM-eiland richting winkelcentrum Brazilië. Zo sluit de route, die het winkelcentrum doorkruist, direct aan op de Czaar Peterstraat en ontstaat de doorgaande fietsring die D’Hooghe voor ogen heeft; vanaf de Czaar Peterstraat, via de Sarphatistraat, helemaal langs de Singelgracht richting Houthavens, alwaar de tweede brug deze ring voortzet in Noord, langs het Johan van Hasseltkanaal en de gelijknamige weg richting de brug in Oost. Dan is de cirkel rond.

Geen tunnels, wel bruggen

De commissie adviseert ook een nieuwe pont tussen Sporenburg en de Sluisbuurt, waar de komende jaren duizenden woningen zullen verrijzen. Een verbreding van de Amsterdamsebrug moet zorgen voor een aantrekkelijkere fietsroute richting Sluisbuurt en Zeeburgereiland.

Dit advies vervangt de oorspronkelijke plannen om een brug aan te leggen tussen de kop van Javaeiland en Noord. Deze ‘Javabrug’ veroorzaakte een knallende ruzie tussen Amsterdam, het ministerie en de provincie, die vonden dat die te veel belemmeringen zou opwerpen voor de scheepvaart over het IJ. In de plannen van D’Hooghe komt er een pontverbinding op de plek van de geschrapte Javabrug.

De Belgische hoogleraar verwacht dat zijn advies geen nautische bezwaren oplevert. De bruggen zullen 12,5 meter hoog zijn, hoog genoeg voor een schip met vier lagen containers. Voor nog hogere schepen kunnen de bruggen opengaan. De cruiseterminal moet wel weg van de huidige plek aan de Piet Heinkade. De cruiseschepen kunnen niet langs de brug aan de westkant.

De adviescommissie heeft ook onderzocht of tunnels wellicht een betere oeververbinding vormen, maar kwam toch uit bij bruggen. “De tunnels zouden niet sociaal veilig zijn: te lang en te donker.” Bovendien zijn bruggen welkome iconen voor de stad. “Ze hebben niet alleen iconische, maar ook economische waarde. Amsterdam strijdt met andere steden om talent en kapitaal, deze bruggen oefenen straks enorme aantrekkingskracht uit.”

Wethouder Marieke van Doorninck verwacht, op basis van dit advies, komend najaar afspraken met het rijk te kunnen maken over een ‘definitief inrichtingsplan voor het IJ.’

Lees ook het interview met Alexander d’Hooghe: “Het is alles of niets.”