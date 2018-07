3,5 jaar cel geëist voor wapenbezit Gwensley G.

De pistoolmitrailleur was gevonden in de buurt van de plek waar broer Reduan van kroongetuige Nabil B. op 29 maart was geliquideerd in Amsterdam-Noord. De andere wapens zijn bij hem thuis gevonden.



Aanklaagster Caroline Cnossen benadrukte op zijn zitting donderdag dat G. niet wordt vervolgd voor betrokkenheid bij de moord op de broer van de kroongetuige.



Die lijkt te zijn doodgeschoten met het andere wapen dat schutter Shurandy S. in dezelfde tas heeft weggegooid in het water vlakbij de moordplek.



Videoclip

G. zegt dat hij niets weet van de pistoolmitrailleur. Misschien is zijn dna daar op gekomen doordat hij er mee figureerde in een videoclip of iets dergelijks, opperde hij tegenover de rechtbank.



Hij wist niet of dat wapen echt of nep was. Hij zegt het wapen dat bij het moordwapen in de tas zat, niet te herkennen.



De andere wapens zegt hij te hebben gevonden in een kelderbox waar hij een wietplantage vermoedde. Hij bewaarde de tas met wapens thuis in zijn kledingkast 'omdat hij niet wilde dat kinderen die zouden vinden'.



Overigens heeft hij zelf ook kinderen die bij hem thuis wonen. G. ontkent een wapenhandelaar te zijn, zoals justitie denkt.