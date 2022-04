29 verdeelstations moeten Amsterdams stroominfarct afwenden, maar wie wil zo’n ding in zijn omgeving?

Een verdeelstation van netwerkbedrijf Alliander. Beeld Hollandse Hoogte/ANP

Vanwege de capaciteitsproblemen op het Amsterdamse stroomnet moet het aantal verdeelstations voor elektriciteit in de stad tot 2035 verdubbelen. Die plannen hebben de netwerkbedrijven Tennet en Liander dinsdag gepresenteerd, samen met de gemeente.

Op 23 plekken in de stad moeten in totaal 29 nieuwe verdeelstations voor elektriciteit komen, zo hebben ze berekend. Amsterdam telt nu 23 van deze ‘onderstations’, waarvan er ook nog eens 12 worden uitgebreid. Tennet en Liander investeren samen 1,4 miljard euro in de uitbreidingsplannen.

Verbruik verdrievoudigd in 2050

De snelle uitbreiding van het aantal verdeelstations is het antwoord op de knelpunten die meer en meer optreden op het Amsterdamse elektriciteitsnet. Uit onderzoek bleek de afgelopen jaren dat het elektriciteitsverbruik tot 2050 minimaal gaat verdrievoudigen en misschien zelfs vier keer zo hoog uitkomt als het huidige verbruik..

Dat is niet alleen toekomstmuziek: afgelopen jaar liep netwerkbedrijf Liander al in de helft van de stad tegen knelpunten op. In veel wijken, vooral in Amsterdam-Noord, West en het Westelijk Havengebied, kunnen geen nieuwe grootverbruikers zoals supermarkten, grote horeca, kantoren en fabrieken worden aangesloten, omdat het risico van storingen anders te groot wordt.

23 mogelijke locaties

Door de bouw van 29 nieuwe elektriciteitsstations op 23 plekken in de stad (zie kaartje) moeten deze knelpunten tot het verleden gaan behoren. Dat duurt nog wel een hele tijd – volgens de plannen van de netwerkbedrijven zijn de knelpunten op zijn vroegst in 2028 opgelost.

In sommige delen van de stad lukt dat mogelijk al wel eerder, legt regiomanager Paul van Engelen van Liander uit. In Noord zijn veel van de capaciteitsproblemen op het net verholpen als in 2025 een nieuw onderstation wordt opgeleverd aan de Papaverweg. Aan de westkant van de stad is het station aan de Hemweg een bottleneck en daar is de planning dat halverwege 2027 een nieuw elektriciteitsstation wordt opgeleverd. “2028 is aan de veilige kant.”

De netwerkbedrijven lopen daarbij wel het risico dat ze op weerstand bij omwonenden stuiten. Bij de elektriciteitsstations gaat het om aanzienlijke gebouwen. Bij de zoektocht naar locaties spreken ze hun voorkeur uit voor bedrijventerreinen, ‘restgroen’ en bermen, maar ‘als er echt geen alternatief is’ kijken ze ook naar locaties in ‘woonbuurten, centrumgebieden en (sport)parken’.

Bij de zoektocht naar mogelijke locaties moeten de netwerkbedrijven bovendien rekening houden met de elektromagnetische straling, natuur en het geluid dat van de onderstations komt. Verder is het zaak dat de stations goed gespreid worden over de stad, liefst dichtbij grote afnemers van stroom.

Picknickprotest

Eerder dit jaar stond Alliander, het moederbedrijf van Liander, bij de presentatie van zijn jaarcijfers al uitgebreid stil bij het spontane protest dat vorig jaar ontstond in Amsterdam-Zuid, waar bewoners in de Breughelstraat al picknickend de werkzaamheden van Liander probeerden tegen te houden. Toen ging het om een elektriciteitshuisje van 2 bij 2 meter. Bij de elektriciteitsstations van Liander gaat het om gebouwen van gemiddeld 3200 vierkante meter.

Een ander voorbeeld: eerder dit jaar ontstond in Noord al protest tegen een ‘hulpwarmtecentrale’ voor de stadsverwarming van energiebedrijf Vattenfall. Hetzelfde groen staat nu op de kaart als locatie voor een nieuw elektriciteitsstation van Tennet en mogelijk ook nog eentje van Liander, als de ‘voorkeurslocatie’ even verderop in de wijk geen optie blijkt.

“Het is geen sinecure om in de stad geschikte locaties te vinden om nieuwe onderstations te bouwen. Ook omdat bij elk onderstation een kabelbed ligt met tientallen kabels die uitwaaieren, de wijken in,” zegt een woordvoerder van Tennet. Die kabels komen overigens ondergronds. Een woordvoerder van de gemeente onderstreept dat voor elke locatie nog een apart besluit moet worden genomen, waarbij ook nog inspraak mogelijk is.