29-jarige man gearresteerd na rammen politiewagen

Er was eigenlijk weinig aan de hand, maandagnacht omstreeks kwart over drie.



Politieagenten zagen een man in zijn stilstaande auto zitten, op de verkeerde weghelft. Ze wilden hem aanspreken, waarop de man besloot gas te geven en de de politiewagen ramde. Vervolgens reed hij weg.



Achtervolging

De agenten zetten de achtervolging in, maar reden hard tegen een paal aan op het Weteringplantsoen. Beide inzittenden raakten gewond en werden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



De man reed door, op de Prins Hendrikkade weer tegen het verkeer in. Via het verhoogde middengedeelte van de weg wilde hij naar de juiste rijstrook sturen, maar dat mislukte. Hij verloor de controle over het stuur en crashte.



Pepperspray

Politieagenten die in de buurt waren, zagen de bestuurder daarna te voet verder vluchten. Ze konden de man aanhouden. Hij verzette zich hevig, er moest pepperspray aan te pas komen om hem onder controle te krijgen.



De politie vermoedt dat de man onder invloed van drugs was.



Hij wordt verdacht van het opzettelijk aanrijden van de politieauto en het veroorzaken van een gevaarlijke verkeerssituatie. Afhankelijk van de uitslag van het bloedonderzoek komt daar ook nog de verdenking van het rijden onder invloed bij.



Het rijbewijs van de man is afgenomen.