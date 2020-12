28-jarige Amsterdammer opgepakt voor plofkraak in Duitsland

Beeld Hollandse Hoogte / ANP XTRA

De verdachte zou betrokken zijn bij een plofkraak die plaatsvond in de nacht van 17 op 18 oktober in Germering, een plaatsje nabij München.

De plofkrakersbende, waar de verdachte deel van zou uitmaken, werd die avond op heterdaad betrapt. De bende probeerde te ontsnappen door met hoge snelheid op politiewagens in te rijden. Desondanks wist de politie de groep op te pakken. Alleen één verdachte wist te ontkomen. De mensen die op die avond werden gearresteerd zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot twaalf jaar.

Vuurwapens en munitie

De Duitse autoriteiten startten een onderzoek naar de verblijfplaats van de verdachte. Voor dit onderzoek is intensief samengewerkt met de lokale eenheden in Amsterdam. Dit leidde vrijdagavond tot de aanhouding van de man. In de woning van de verdachte werden meerdere wapens, munitie en een gestolen scooter aangetroffen en in beslag genomen. De man is uitgeleverd aan de Duitse autoriteiten.