28 criminele jongeren toegevoegd aan Top 600 met uitbreiding criteria

De criteria voor welke jongeren extra in de gaten gehouden moeten worden, en moeten worden toegevoegd aan de zogenoemde Top 600 van criminele jongeren, zijn recent uitgebreid. De uitbreiding moet overlast van drugshandel in Amsterdam afremmen. Er wordt onderzocht of plofkraken kunnen worden toegevoegd aan de Top 600-criteria, vanwege de impact van deze delicten en de toename van dit soort kraken.

Toen de Top 600-aanpak in 2011 werd gelanceerd, lag de focus vooral op de toename van het aantal HIC-delicten: overvallen, straatroven, woninginbraken, zware mishandeling, openlijke geweldpleging en moord en doodslag. Een overval met dodelijke afloop op juwelier Hund was destijds het dieptepunt, waardoor deze aanpak in het leven werd geroepen.

In de afgelopen jaren neemt het aantal dergelijke delicten af. Tegelijkertijd is de impact van drugshandel juist toegenomen. De aantrekkingskracht van ‘het snelle drugsgeld’ op jongeren is de nieuwe focus geworden. Door de toevoeging van drugscriminaliteit aan de criteria vallen jonge criminelen die zich in dit circuit bewegen ook onder de aanpak waarin meer dan veertig instanties samenwerken om de jonge criminelen uit het milieu te halen.