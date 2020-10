26-jarige man gewond bij schietpartij Kikkenstein in Zuidoost

Het hart van de K-buurt, met Kruitberg links en Kikkenstein op de achtergrond. Beeld Floris Lok

Het incident gebeurde rond 3:30 uur. Het slachtoffer is geraakt in zijn onderarm en werd aangetroffen op de zevende verdieping van de flat. Hij was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie zoekt in de omgeving naar de dader. Ook is er een onderzoek gestart door de recherche.

Wapengeweld

De laatste weken vonden er vaker schietpartijen plaats in de stad, ook specifiek in Zuidoost. Vorige week werd een woning in Zuidoost beschoten. Ook was er een schietincident bij de oude parkeergarage Develstein. Bij beide schietpartijen vielen er geen doden, bij de laatstgenoemde schietpartij raakte één persoon lichtgewond.

Het gemak en de frequentie waarmee wapens worden getrokken in de stad, en voornamelijk dit stadsdeel, baart zorgen. Eind vorig jaar was dat al aanleiding voor het stadsdeel om een campagne tegen wapengeweld te starten. Directe aanleiding was toen de dood van de jonge rapper Bolle, waarna bewoners uit het stadsdeel in opstand kwamen tegen het toenemende wapengeweld.

Er heeft zojuist een schietincident plaatsgevonden in een galerij van een flat aan de Kikkenstein. Slachtoffer aanspreekbaar naar het ziekenhuis. Schutter is gevlucht, politie is ter plaatse en op zoek in de omgeving. Meer info volgt morgen in de loop vd ochtend. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 5 oktober 2020