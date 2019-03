26 jaar cel voor liquidatie-bij-vergissing en moordplan

Amsterdammers Marciano D. (28) en de 'enigszins verminderd toerekeningsvatbaar' geachte Jerrel Z. (26) krijgen 10 en 7 jaar voor betrokkenheid bij de voorbereiding van de liquidatie van Khalid H.



Hun doelwit was alert en zag ze posten in een Skoda met gedoofde koplampen. Hij waarschuwde de politie, waarna bestuurder Z. en passagier D. na een wilde achtervolging werden klemgereden. Op de vluchtroute lagen zware vuurwapens.



Justin Jap Tjong

Een waarschijnlijke vijfde betrokkene, Amsterdammer Justin Jap Tjong (25), is op 31 januari 2017 geliquideerd in Amsterdam-Osdorp. Hij lijkt te zijn vermoord omdat hij zich had teruggetrokken nadat hij bij de moord op Changachi de vluchtauto had bestuurd (een Audi A5 die verderop in brand werd gestoken) en niet meer wilde meedoen aan de liquidatie van Khalid H.



De rechtbank acht bewezen dat Guyno O. en Ferrel T. de schutters waren die Hakim Changachi hebben vermoord - hem aanziend voor doelwit Khalid H., met wie hij in hetzelfde waterpijpcafé was geweest.



De gangen van 'Imo' waren al uitvoerig in kaart gebracht door 'spotters' (verkenners). Daardoor is sprake van 'moord in vereniging', met voorbedachte raad. Dat één van hun automatische wapens, een machinepistool, blokkeerde, is volgens de rechtbank niet aan Guyno O. en Ferrel T. te danken.



Anonieme getuige

De belangrijke anonieme bedreigde getuige A., een naaste van de geliquideerde Justin Jap Tjong, vormen een belangrijk onderdeel van het bewijs. Die vertelde daags na de moord op Jap Tjong kort tevoren van hem te hebben gehoord over de betrokkenen bij het geweld in Utrecht.



Ook de verklaringen van kroongetuige Nabil B., die de vluchtauto voor de liquidatie van Changachi had geleverd, wegen mee in het bewijs.



De rechtbank veegt de belangrijkste verweren van de voornamelijk ontkennende verdachten van tafel.



Bekentenis

Jerrel Z. heeft als enige een gedeeltelijke bekentenis afgelegd, waarin hij al kort na zijn arrestatie medeverdachten beschuldigde. Dat hij zegt niet te hebben geweten dat hij een moordenaar moest chaufferen naar Utrecht-Overvecht, maar dacht voor een ander misdrijf op pad te zijn, gelooft de rechtbank niet. Wel geloven de rechters dat hij niet van plan was te schieten.



De rechtbank noemt de liquidatie van Changachi 'buitengewoon ernstig en schokkend'. "Het slachtoffer was kansloos tegenover hun onverhoedse wapengeweld."



Dat Guyno O. en Ferrel T. met de anderen vervolgens de voorbereidingen troffen om Khalid H. alsnog 'uit de weg te laten ruimen' getuigt volgens de rechtbank 'van een roekeloosheid en gewetenloosheid'.



Dat de moord op Khalid H. niet doorging 'is slechts te danken aan de oplettendheid van het beoogde slachtoffer'.



Professioneel

De daders opereerden ondanks hun blunders zeer professioneel, stellen de rechters, voorverkenningen, gestolen, snelle vluchtauto's, versleutelde communicatie via PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy) en het gebruik van semiautomatische wapens.



Khalid H. moet leven met het besef dat hij op een dodenlijst staat en verblijft al twee jaar op steeds wisselende plekken, ook in het buitenland. Dat weegt de rechtbank ook mee in de strafmaat.



Evenals het gegeven dat rechtbanken steeds zwaarder straffen voor (voorbereidingen voor) liquidaties. "De rechtbank benadrukt echter dat alleen zwaarder straffen het geweld niet tot stoppen kan dwingen."



