26 arrestaties bij ontruiming P.C. Hoofthuis

De arrestanten werden even na 19.00 uur afgevoerd in een GVB-bus. Ze zijn naar een cellencomplex gebracht, waar ze worden gehoord.



Rudolf Valkhoff en Geertje Hulzebos zijn ook aangehouden, dat schrijft Folia. De politie begeleidde hen uit het pand. Valkhoff was docent aan de UvA, maar werd in 2016 oneervol ontslagen. De demonstranten eisten vrijdag dat zijn ontslag zou worden teruggedraaid. Hulzebos stapte maandag op als voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb).



Het pand werd bezet door demonstranten die vinden dat het kabinet en de UvA te weinig doen voor diversiteit en het onderwijs en tegen werkdruk op de universiteit.



'Blij dat de bezetting is afgelopen'

Kort na de aanhoudingen brak het gezelschap op en keerde de rust rond het pand terug. "De UvA is blij dat de bezetting van het P.C. Hoofthuis is afgelopen," zo reageerde het college van bestuur. Het bestuur is "erg voor demonstraties en protesteren is geen enkel probleem, maar we hebben binnen de UvA afgesproken dat er niet wordt overnacht in UvA-panden en daar hebben we ons nu aan gehouden".