25ste jubileumeditie ADE: ‘We hopen weer perspectief te bieden’

Beeld Brunopress

Vorig jaar vond het evenement alleen digitaal plaats door corona. Na een half jaar vol tegenslagen voor de dance-industrie werden ook de laatste fysieke feesten van ADE, negen coronabestendige evenementen in Paradiso, toen op het laatste moment afgelast.

Dit jaar verwacht de organisatie ‘met het oog op de toenemende vaccinatiedichtheid en testcapaciteit in Nederland’ een fysieke editie te kunnen houden van 13 tot en met 17 oktober waarbij geïnteresseerden ook weer het conferentieprogramma in Felix Meritis kunnen bezoeken.

Met de aankondiging willen de directeuren voor de sector ‘een stip aan de horizon zijn’. Van de Ven: “ADE is een motor binnen de industrie. Er zijn duizenden mensen voor aan het werk en die hopen we hier perspectief mee te bieden. Die functie hebben we als platform en dat maakt het belangrijk.”

Veel animo

Van de Ven en Kennis zeggen dat er onder organisatoren veel animo is om feesten te organiseren tijdens ADE. Onder andere Audio Obscura, Awakenings, het Concertgebouw, DGTL, Dockyard en Elrow hebben al toegezegd shows aan te kondigen.

Of het garantiefonds van de overheid ook ingezet kan worden voor de shows, onderzoekt de organisatie nog. Kennis: “De brief van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken hebben we gelezen en daar kijken we naar. Maar de intentie van de overheid stemt ons positief.”

Dat de sector een opkikker kan gebruiken bleek vorig jaar al uit een rapport dat ADE samen met Buma Cultuur maakte. In het rapport stond dat de Nederlandse elektronische muziekindustrie in acuut gevaar is.

Van de Ven zegt dat dat nog niet veranderd is. “De nachtclubs, de kraamkamers van de industrie, zijn nog steeds dicht. Natuurlijk vinden artiesten hun weg via alternatieven, maar dat staat in schril contrast met hoe het was. Ook zien we dat freelancers die voor ons werkten, in een andere branche zijn gaan werken. Daardoor is veel kennis weggevloeid.”

Heropening van de sector

Volgende maand start ADE daarom al met een nieuw gratis discussieplatform waar iedereen zich voor kan aanmelden, vertelt Kennis. “Vanaf april willen we professionals mee gaan nemen en samen kijken naar de heropening van de sector. We gaan live vanuit het Felix Meritis een programma streamen waarin gasten praten over de stand van zaken.”

“Zo kan het hele systeem van elkaar leren,” gaat Van de Ven verder. “Iedereen kan dan wijzer van elkaar worden en delen waar ze nu bij de organisatie van een evenement tegen aanlopen.”

Bang dat ADE niet door kan gaan in oktober zijn de directeuren niet, zegt Kennis. “We gaan daar niet van uit. Alle geluiden zijn positief.”