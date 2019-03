256 dagen cel voor steekpartij Zuidoost

Aan de steekpartij zou een woordenwisseling vooraf zijn gegaan, verklaarden de slachtoffers. Zij reden samen in een auto, toen de verdachte te voet, zonder gebruik te maken van de voetgangersoversteekplaats de weg overstak. De bestuurder toeterde, waarop de verdachte tegen de bumper van hun auto schopte.



Toen de inzittenden uitstapten om verhaal te halen, ontstond er een worsteling, waarbij de verdachte een mes trok en stekende bewegingen maakte. Beide slachtoffers liepen meerdere verwondingen op. De verdachte bedreigde hen ook meermaals met de dood.



Een slachtoffer hield er een diepe snijwond in zijn bovenbeen aan over. De ander werd in zijn hand gestoken. Na vier maanden bleek dat er een stukje van het mes in zijn hand was achtergebleven, dat operatief moest worden verwijderd.



De 50-jarige man is tot de celstraf veroordeeld wegens poging tot zware mishandeling, wapenbezit, en het uiten van doodsbedreigingen. Bovendien had hij 5 bolletjes cocaïne bij zich toen hij werd aangehouden.