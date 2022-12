25-jarige man aangehouden voor aanrijding met dodelijke afloop op Hugo de Grootplein

Beeld ANP / NieuwsFoto

Een politiewoordvoerder meldt dat de verdachte in verzekering is gesteld en verhoord gaat worden. De persoon zit nog vast. Het gaat om een 25-jarige man, zijn woonplaats wordt nog door de politie onderzocht.

De aanrijding gebeurde zaterdag rond 23.00 uur. Volgens ooggetuigen reed de auto vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat in. Daar verloor de automobilist mogelijk de macht over het stuur en reed aan de overkant van de weg een scooterrijder en een fietser aan die in tegenovergestelde richting reden. De scooterrijder werd na het ongeluk gereanimeerd, maar overleed later in het ziekenhuis alsnog aan zijn verwondingen.

Een ooggetuige had na het ongeval het kenteken van de auto aan de politie doorgegeven, die zondagmiddag meldde nog geen verdachte aan te hebben gehouden. Wel werd de auto die bij de aanrijding betrokken was, in de binnenstad aangetroffen.