25 jaar cel voor dodelijke schietpartij De Clercqstraat

S. krijgt de straf ook voor de verijdelde poging op 1 juni 2017 crimineel M. el J. uit de Diamantbuurt te liquideren in Almere.



Mike I. (45) krijgt zeven jaar cel voor het 'medeplegen' van het voorbereiden van de liquidatie van El J. in de Pierre Kempstraat en voor het bezit van het vuurwapen dat Quincy S. bij zich had toen een arrestatieteam ze in een gestolen BMW klem reed toen ze van de A6 Almere wilden inrijden, richting de Literatuurwijk waar El J. toen verbleef.



Dendrid D. (23) en toenmalig vriendin Alida R. (40) van Quincy S. krijgen 5 jaar cel voor het mee voorbereiden van de liquidatie in Almere.



Levenslang

In het geval van Quincy S., tegen wie officieren van justitie Hetty Hoekstra en Anke van de Venn levenslang hadden geëist, kiest de rechtbank toch voor een tijdelijk celstraf.



De rechters 'zien wel gelijkenissen met zaken waarin levenslang is opgelegd' en zien in hem 'een professionele hitman' die niet maalt om gevaren voor derden, maar de rechtbank vindt niettemin dat het verleden van S. niet heeft uitgewezen 'dat een tijdelijke celstraf niet meer werkt'.



De illegaal in Nederland verblijvende S. is niet eerder voor bijvoorbeeld grof vuurwapengeweld veroordeeld tot langdurige celstraffen.



Verklaring

S. heeft zelf gezegd dat hij weliswaar één van de twee mannen was die de shishalounge binnenkwamen om de zojuist vertrokken crimineel Samir Z. te zoeken, maar dat hij degene was met het handvuurwapen en niet de man met het aanvalsgeweer die uiteindelijk op straat de toevallig passerende El Kahtaoui dood schoot.



De rechtbank gelooft die verklaring om meerdere redenen niet. De man met het aanvalsgeweer werd getroffen door een kogel die een klant af schoot, viel naar buiten, krabbelde op en schoot op de uit zijn auto gestapte El Kahtaoui.



Quincy S. heeft een forse 'doorschotwond' in rug en buik en zijn dna zat op de kogelpunt die in een deurstijl van het waterpijpcafé is aangetroffen. Geen van de getuigen uit de shishalounge heeft verteld dat beide gewapende mannen zijn beschoten. Ook zijn er geen sporen die daar op wijzen.



Lastig te bewijzen

De uitspraak over de Almeerse zaak is heel belangrijk voor het Openbaar Ministerie omdat de rechtbank bewezen verklaart dat de verdachten geen ander doel kunnen hebben gehad dan El J. te liquideren.



Dergelijke 'voorbereidingshandelingen' zijn heel lastig te bewijzen. Soms spreken rechters verdachten vrij omdat onvoldoende vast staat dat de verdachten iemand wilden vermoorden. Soms is een incasso, een ontvoering of een ander zwaar misdrijf waarbij zware wapens worden gebruikt ook denkbaar.



De aanklagers hadden in hun requisitoir benadrukt dat politie en justitie enorme risico's moeten nemen als ze een moordplan willen bewijzen. Ze kunnen een arrestatieteam dan pas op het allerlaatste moment laten ingrijpen voordat de liquidatie werkelijk wordt gepleegd - en moeten zo de levens in gevaar brengen van het doelwit, maar ook van bijvoorbeeld buren of passanten.



Observaties

Met name in 417 gesprekken die de recherche heimelijk had opgenomen in een auto die de verdachten gebruikten tijdens vele observaties in de buurt van El J.'s woning, ziet de rechtbank bewijs dat ze niet anders dan een moord aan het voorbereiden kunnen zijn geweest.



Zo spreken ze over 'de schutter', het laten uitbranden van een busje en het in het water gooien van een scooter. Dat past allemaal bij een moord en niet bij bijvoorbeeld een ontvoering, incasso of afpersing.



Mike I. zit nog vast en blijft in de cel. Dendrid D. en Alida R. zijn op vrije voeten en mogen hun eventuele hoger beroep van de rechtbank in vrijheid afwachten.



